Imagini cu o urmărire ca-n filme, în Bucureşti: un şofer a lovit mai multe maşini în timp ce fugea de Poliţie. Foto: Poliția Română via Antena 3 CNN

Accidente în lanţ în cartierul Ferentari, din Capitală. Un şofer de 25 de ani a fost urmărit de poliţişti după ce a lovit o maşină, iar apoi a fugit. În goana lui prin oraş, bărbatul a lovit alte trei autoturisme, după care a demarat în trombă din nou.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins toate aceste momente. Poliţiştii l-au identificat rapid pe bărbat şi l-au testat pentru alcool şi droguri. Rezultatele au fost negative. Fugarul a primit o amendă de peste 2.400 de lei şi 9 puncte de penalizare.

A fost o urmărire şi în județul Neamţ

Un şofer băut şi fără permis a ajuns cu maşina în albia unui râu, din județul Neamţ, sâmbătă seară, după ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor. Agenţii au plecat pe urmele lui după un apel la 112 care anunţa că autoturismul merge haotic pe drum.

Tânărul de 29 de ani a demarat în trombă, a intrat cu maşina pe străzile lăturalnice din comuna Girov, apoi a ajuns într-o zonă greu accesibilă, iar de acolo - direct în râu. Când n-a mai putut să-şi continue deplasarea, conducătorul auto a ieșit din vehicul, fugind de polițiști și abandonând autoturismul. Poliţiştii l-au găsit într-o zonă împădurită.