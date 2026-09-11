Imagini de după restaurare cu Castrul Roman de la Turda. Sit-ul UNESCO vechi de 2.000 de ani a fost deschis publicului larg

Castrul Roman de la Turda, înainte de restaurare. Sursa foto: Primăria Turda

Castrul Roman de la Turda şi-a deschis oficial porțile pentru publicul larg, vineri, 11 septembrie, a anunţat primăria. Castrul Legiunii a V-a Macedonica de la Potaissa, Porta Praetoria, Turda, poate fi vizitat acum şi de publicul larg, după o restaurare de 10 ani. Până acum, accesul a fost permis doar în grupuri organizate.

Au fost restaurate și puse în valoare clădirea comandamentului, termele, bastioanele și drumurile romane, iar traseele de vizitare au fost amenajate pentru ca acest loc să poată fi descoperit și înțeles, au mai transmis autorităţile locale.

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De la finalizarea lucrărilor și până acum, Castrul a putut fi vizitat de grupuri organizate. De vineri, însă, va putea fi descoperit de publicul larg.

În 2024, Castrul Legiunii a V-a Macedonica a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului „Frontierele Imperiului Roman – Dacia”. Este o recunoaștere importantă pentru Turda și pentru valoarea patrimoniului pe care îl avem aici, la noi în oraș.

Despre Castrul Roman de la Turda

Castrul Roman de la Turda este Cel mai important monument istorico - arheologic al Potaissei este castrul legiunii a V-a Macedonica, de pe platoul Dealul Cetăţii.

Ruinele sale au rămas in picioare pana tarziu in evul mediu, constituind nu numai o "cariera" de piatra fasonata, folosita din plin pentru nevoile edilitare ale Turzii pana in secolul al XIX-lea, ci si o sursa de antichitati de tot felul (piese arhitectonice, sculpturi, mozaicuri, inscripti pe piatra, monede, obiecte marunte) descoperite fortuit si intrate, cele mai multe, in diferite colectii si muzee. In anul 1574 calatorul francez Pierre Lescalopier descria o poarta a castrului, poate aceeasi poarta de pe latura de nord descrisa la 1599-1603 de umanistul transilvanean St. Zamosius (Szamoskozy). Poarta era arcuita, construita din mari blocuri de piatra fasonate.

Prăbusirea portii la 1657, mentionata de istoricul W.Bethlen, a fost probabil doar partiala, poarta fiind amintita si in anul 1677 de catre Fr. Fasching.

Castrul era aprovizionat cu apă printr-o conductă din tuburi de teracota, care intra prin poarta decumana; functionau si multe fantani, din care una a fost descoperita intr-o incapere din principia. Un canal deversor al apelor reziduale se observa in apropierea coltului nord estic al castrului, conservat si protejat de o constructie speciala.

O parte din vestigiile cercetate arheologic în castru au fost consolidate si conservate,devenind puncte vizitabile; poarta de pe latura de vest (porta decumana), un bastion de curtina pe aceeasi latura, bastionul din coltul nord vestic, unele părţi din clădirea comandamentului (principia), canalul deversor de lângă colţul nord-estic, potrivit unei descrieri de pe site-ul Primăriei Turda.