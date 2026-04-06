Imagini de poveste de la Târgul de Paște din Craiova. „Este mai spectaculos decât cel de anul trecut”

Ediția din acest an are ca temă „Fairy Tales - Lumea Poveștilor”. Foto: Agerpres

Mii de persoane au participat, duminică seara, la deschiderea Târgului de Paște organizat de Primăria Craiova în Parcul „Nicolae Romanescu”. Evenimentul, devenit unul dintre principalele puncte de atracție ale orașului în perioada sărbătorilor pascale, se desfășoară până pe 3 mai, scrie Agerpres.

Ediția din acest an are ca temă „Fairy Tales - Lumea Poveștilor” și a fost concepută ca o explozie de bucurie, cu decoruri tematice, instalații luminoase și elemente scenografice amplasate pe aleile parcului.

În zona centrală au fost amenajate căsuțe din lemn unde sunt comercializate produse alimentare și obiecte artizanale.

Vizitatorii pot participa la ateliere pentru copii, spectacole și activități de divertisment. Unul dintre punctele de atracție îl reprezintă spectacolul de pe lacul din Parcul Romanescu, unde sunt proiectate holograme cu clădiri și zone reprezentative din Craiova, ceea ce creează efectul unor imagini suspendate deasupra lacului.

Reprezentațiile au loc după lăsarea serii și atrag un număr mare de vizitatori.

„Este foarte frumos, mai ales pentru copii. Dar bineînțeles că ne bucurăm și noi în special de acest parc foarte mare și foarte frumos unde ne putem plimba în aer curat”, a declarat o femeie aflată în parc.

Un alt participant a spus că evenimentul „este mai spectaculos decât cel de anul trecut”, în timp ce un tânăr a apreciat „atmosfera de seară și oferta de mâncare cam scumpă”.

Pe de altă parte, unii dintre craiovenii care se plimbau duminică la prânz prin parc au criticat amploarea amenajărilor în acest spațiu.



„De ani de zile eu vin în fiecare zi și dau câte două ture de parc. Așa am scăpat de problemele cu inima. Parcul este pentru aer curat, pentru liniște, este oaza de verdeață a Craiovei de o sută de ani. Miile de oameni automat vor umbla și în zonele pe care în mod normal este interzis să calci. Spațiul verde trebuie întreținut și mai multă grijă pentru parc, că noi azi nu mai facem așa ceva”, a spus unul dintre craiovenii prezenți în parc.

Târgul de Paște de la Craiova se desfășoară până pe 3 mai și a promis „o experiență multisenzorială, pentru toate vârstele”.

„Astfel, printre zeci de mii de lalele, vizitatorii pot descoperi, anul acesta, castele și scene din cele mai cunoscute basme, căsuțe redecorate în culori pastel de artiștii locali, arteziene pe lac, concerte, scene religioase, iar noaptea holograme și luminițe spectaculoase. Personaje pe picioroange, păpuși uriașe, copii costumați în personaje din povești, spectacole vizuale și artiști locali sau naționali vor crea momente fascinante încă din prima seară a Târgului de Paște de la Craiova.

Zona Foișorului, Casa Bibescu sau Castelul fermecat devin puncte centrale ale evenimentului, iar seara, lacul se transformă într-un ecran natural impresionant pentru proiecții holografice unicat, care vor rula zilnic, alături de spectacole surpriză pe lac, contribuind la atmosfera de poveste a târgului”, spun organizatorii.

La deschiderea oficială, primarul Lia Olguța Vasilescu a declarat că pregătirile pentru eveniment au durat peste un an și că majoritatea elementelor au fost realizate la nivel local, de instituții și companii din subordinea municipalității.

Potrivit acesteia, spectacolul de pe lac a fost realizat de Opera Română Craiova și Filarmonica Oltenia, iar alte componente au implicat Teatrul Colibri și societăți municipale.

„Pregătirile durează de un an de zile și mai bine. Acest spectacol este producție proprie a Primăriei Craiova și a companiilor municipale și a instituțiilor de cultură. Teatrul Colibri a venit cu păpușile, spectacolul pe lac este producția Operei Române Craiova și a Filarmonicii Oltenia, Eco Urbis a lucrat la aceste pontoane care au fost o adevărată provocare inginerească. Nu am vrut să cumpărăm nimic, am vrut ca totul să fie producție, să demonstrăm că și la Craiova se poate face un spectacol de nivel internațional, așa cum anul acesta s-a făcut la Veneția. Am avut cam aceleași ingrediente ca la carnavalul de la Veneția, plus multe altele care sunt ale noastre, originale”, a afirmat Olguța Vasilescu, făcând o comparație cu evenimente similare din Veneția.

Ea a susținut că, la momentul deschiderii, în parc se aflau peste 100.000 de persoane și a subliniat impactul economic al târgului, în special asupra sectorului HoReCa și al comerțului.

De asemenea, aceasta a menționat prezența turiștilor străini, inclusiv a unor grupuri venite din Bulgaria.

„Sunt peste 100.000 de persoane acum în parc. Pe parcursul zilei au fost foarte mulți copii la ateliere. Tot ce întâmplă aici se adresează în primul rând craiovenilor și după oaspeților noștri, dar este adevărat că acest târg de Paște a crescut mult în ultimii ani de zile economia orașului, pentru că 25% din economia Craiovei este reprezentată de HoREeCa și de comerț care în aceste perioade prosperă foarte multă. Și anul acesta ne așteptăm să avem încasări foarte mari, mai mari decât cheltuielile pe care le-am avut. Și înainte de orice vreau să îi bucurăm pe craioveni, pe români și nu numai pe români, pentru că și acum sunt foarte mulți turiști străini. Numai ieri au intrat prin vama de la Calafat 150 de autocare cu turiști bulgari. Deci ceea ce am reușit să creăm la Craiova este deja un eveniment internațional”, a spus Olguța Vasilescu.

Până pe 3 mai, copiii au la dispoziție căsuțe de poveste, carusele, ateliere creative, dar și urcări cu balonul cu aer cald de pe Velodromul din parc.

Vizitatorii târgului se vor putea plimba, și în acest an, cu trenulețul de Paște, dar și cu Party Bus-ul, „decorate ca-n povești”, și care vor face turul celor mai frumoase obiective turistice din Craiova.

Trenulețul va avea plecarea în fiecare zi, de la ora 14:00, de la stația de lângă intrarea în Parcul Romanescu: stația-bufniță, recent amplasată și concepută special de artiștii locali pentru perioada Târgului de Paște, iar Party Bus-ul va pleca în fiecare zi, de la ora 17:00, de la Promenada Mall Craiova.

De asemenea, căsuțele cu bunătăți și locurile de agrement din cadrul Târgului vor fi deschise zilnic, între orele 10:00 - 22:00, iar parcul va putea fi vizitat până la miezul nopții, pentru „spectacolul de luminițe de poveste”, creat special pentru ediția din acest an.

Târgul de Paște din Craiova a devenit în ultimii ani mai degrabă un festival vizual decât un simplu târg tradițional, care îmbină elementele parcurilor tematice de primăvară și pe cele ale festivalurilor de familie cu cele ale locurilor „instagramabile”.