Imagini filmate din elicopter în timpul prinderii criminalului din Bihor. Ce a spus despre eleva de 18 ani pe care a ucis-o

Ucigașul elevei din Bihor a stat 17 ani la închisoare pentru altă crimă. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Jozsef Zsolt Bóné, principalul suspect în cazul elevei de 18 ani care a fost ucisă vineri, a fost depistat de camera cu termoviziune a elicopterului adus de autorități pentru a survola zona. Cei care l-au observat, au trimis coordonatele poliţiştilor aflaţi în teren, iar criminalul a fost prins şi încătuşat. Scenele din timpul capturării sale au fost filmate dintr-un elicopter, dar şi de la sol. Individul a povestit în faţa oamenilor legii cum a omorât-o pe tânăra care făcea practică la o fermă din Bihor. Atenție, urmează imagini şi informații care vă pot afecta emoțional!

La căutările lui Jozsef Zsolt Bóné în localitatea bihoreană Parhida au participat forțe sporite de poliție și jandarmerie, sprijinite de câini de urmă, drone și un elicopter. În vârstă de 39 de ani, el a fost dat în consemn la frontieră, granița fiind la doar doi kilometri de locul faptei.

La mai bine de şapte ore după ce s-a descoperit crima şocantă, principalul suspect a fost prins într-un lan de rapiţă, aflat la doar câteva sute de metri de locul unde tânăra a fost găsită ucisă. Potrivit declaraţiilor sale, individul a omorât-o în apropiere de zona în care a stat ascuns. La întrebarea "Unde în rapiţă, poţi să îmi zici?", el a răspuns: "Aici sau dincolo...".

Victima a fost găsită moartă pe un câmp din localitatea Parhida, în apropierea unei ferme de animale. În vârstă de 18 ani, tânăra făcea acolo practică, pentru că era elevă la un liceu agricol din Borş.

Întrebat de unul dintre oamenii legii cum a comis crima, suspectul a spus că a folosit un cuţit. Ulterior, a precizat că a fost vorba despre un briceag. În momentul capturării sale, Jozsef Zsolt Bóné avea pete de sânge pe haine. Iniţial, el a încercat să fugă de poliţişti, însă, aceştia l-au ajuns repede din urmă. Individul fusese operat de curând la un picior şi nu se putea deplasa repede.

În această seară, ciobanul va fi audiat. El este din Parhida şi mai are la activ o condamnare ispășită pentru o tâlhărie urmată de crimă. El a fost eliberat condiționat în urmă cu un an, după ce a stat 17 ani la închisoare.