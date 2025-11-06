Imagini incredibile cu un elev care își agresează profesorul, la catedră. Cazul din Caraş-Severin, anchetat abia după 4 ani

Este anchetă într-un liceu din Caraş-Severin, unde un elev a agresat un profesor. Scandalul a pornit după ce dascălul i-a luat telefonul tânărului. Verificările au loc la abia 4 ani de la acest incident, pentru că şcoala n-a raportat cazul, informează Antena 3 CNN.
"Inspectoratul şcolar condamnă ferm astfel de abateri", a spus Ion Moatăr, purtător de cuvânt ISJ Caraş Severin.
"S-a stabilit că, la momentul producerii incidentului, poliţiştii n-au fost sesizaţi nici de către unitatea de învățământ, nici de către cadrul didactic. Situaţia a fost gestionată la nivelul şcolii, iar elevul a fost sancţionat disciplinar, conform regulamentului intern al şcolii", a declarat Simona Harbuzaru, purtător de cuvânt IPJ Caraş severin.
"Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin face apel la responsabilitate în ceea ce privește distribuirea imaginilor și informațiilor în mediul online, pentru a evita interpretări eronate", au mai transmis autoritățile.