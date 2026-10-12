Imagini virale la Brașov. O mașină de poliție a rămas blocată în beton proaspăt turnat. Explicația polițiștilor

Imagini virale la Brașov. O mașină de poliție a rămas blocată în beton proaspăt turnat. FOTO: Facebook Poliția Brașov

O mașină de poliție din Brașov a rămas blocată în beton proaspăt turnat, după ce agentul de la volan a încercat să ocolească o coloană de mașini. Imaginile postate sâmbătă pe Facebook au ajuns virale.

Poliția Brașov a reacționat în mediul online și și-a recunoscut greșeala, motivând că echipajul se grăbea să ajungă la un accident grav.

"Pe traseul parcurs, circulația era restricționată și pe calea de rulare se formase o lungă coloană de autovehicule aflată în așteptare, așa că a încercat să găsească o variantă pentru a ajunge cât mai repede la locul intervenției.

Doar că traseul ales i-a rezervat o surpriză mai puțin plăcută. Betonul era proaspăt turnat și acest lucru a făcut ca autospeciala să rămână blocată pentru câteva minute.

Situația a fost remediată repede, autospeciala nu a suferit avarii, iar echipajul și-a continuat misiunea.

Betonul a fost și el renivelat.

Acum, dincolo de imaginile care pot stârni zâmbete, există și acest context care merită cunoscut. Polițistul se îndrepta către o intervenție la un accident grav, unde fiecare minut contează și unde o altă coloană de vehicule aștepta să se reia traficul.

Asta nu înseamnă că alegerea a fost cea mai bună, ci doar că, uneori, dorința de a ajunge cât mai repede acolo unde este nevoie poate conduce și la decizii mai puțin inspirate", a scris pe Facebook Poliția Brașov.

Întâmplarea a devenit rapid virală și a stârnit numeroase reacţii în mediul online.