În apa de la robinet din Curtea de Argeș s-a găsit din nou bacteria Clostridium perfringers. Nu se poate folosi pentru gătit și igienă

Bacteria Clostridium perfringers a fost identificată din nou în apa din rețeaua de distribuție de la Curtea de Argeș, potrivit unei informări transmise vineri de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș.

Bacteria a fost găsită în două probe de apă recoltate în data de 17 februarie, una de la ieșirea din stația de tratare de la Cerbureni și alta de la o unitate de învățământ din municipiul Curtea de Argeș.

'Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că apa nu este destinată consumului uman și poate fi utilizată doar în scop menajer! Recomandăm ca apa să nu fie utilizată pentru: băut, prepararea alimentelor, spălatul dinților, igiena nou-născuților', avertizează DSP Argeș.

Instituția reamintește că autoritățile locale pun la dispoziția populației rezervoare cu apă potabilă, existând și două surse publice alternative de apă potabilă - izvor Pod Progresul și forajul din curtea Mănăstirii Curtea de Argeș. De asemenea, Spitalul Municipal este în continuare aprovizionat cu apă adusă de pompieri de la Mioveni, fiind întreruptă aprovizionarea de la rețeaua publică.

În probele anterioare, prelevate la data de 13 februarie, nu mai fuseseră identificate bacterii în apa din rețeaua, însă turbiditatea și concentrațiile de fier și clor erau peste limitele admise. Probele fuseseră recoltate după ce furnizarea apei a fost oprită în municipiul Curtea de Argeș și comunele Valea Iașului, Valea Danului și Băiculești timp de peste 24 de ore, pentru lucrări la stația de tratare de la Cerbureni.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Argeș a decis, la începutul săptămânii trecute, instituirea stării de alertă pentru 30 de zile în municipiul Curtea de Argeș, după depistarea bacteriei Clostridium perfringers în apa din rețeaua de distribuție.

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a precizat la acel moment că a fost adoptată și o hotărâre a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Curtea de Argeș prin care autoritățile locale, în urma unei evaluări realizate împreună cu o societate autorizată, au întocmit un plan pentru reluarea în siguranță a furnizării apei potabile și au solicitat fonduri de urgență de la Guvern pentru lucrările și investițiile necesare.

DSP Argeș anunțase anterior că prezența bacteriei Clostridium perfringers a fost detectată în probe de apă recoltate pe 6 februarie din trei puncte de consum din municipiul Curtea de Argeș.

Ca urmare a creșterii turbidității, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru, apa furnizată prin rețeaua de distribuție care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești, cu o populație totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oești, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Stației de tratare de la Cerbureni.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeș, necesare pentru asigurarea condițiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.