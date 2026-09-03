În Cluj, IȘJ le-a cerut profesorilor să-i trimită pe elevi la slujba de la biserică chiar în prima zi de școală

Catedrala Mitropolitană din Cluj. Foto: Hepta

Inspectoratul Școlar Județean Cluj le-a transmis unităților de învățământ din Cluj-Napoca să trimită „câte o clasă elevi” la slujba Te Deum, programată chiar în prima zi de școală. Documentul a stârnit controverse, iar ulterior, Inspectoratul a anunțat că este doar „o invitație” și „nu este obligatorie”, potrivit publicației locale Știri de Cluj.

Potrivit informării transmise școlilor, slujba de binecuvântare a începutului de an școlar 2026-2027 va avea loc luni, 7 septembrie, de la ora 12:00, la Catedrala Mitropolitană din Cluj și va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Andrei.

La slujbă urmează să participe și conducerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj, inspectorii școlari, cadrele didactice, elevii și părinții.

În documentul Inspectoratului se transmite că „unitățile școlare vor asigura participarea unei clase de elevi”.

„În data de 07.09.2026, ora 12,00, se va oficia în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca slujba TE DEUM de binecuvântare a începutului de an şcolar 2026-2027. Slujba va fi oficiată de IPS Andrei, în prezența conducerii Inspectoratului Şcolar Județean Cluj, a inspectorilor şcolari, a cadrelor didactice, a elevilor şi a părinților.

Unităţile şcolare din municipiul Cluj-Napoca vor asigura participarea unei clase de elevi sub supravegherea și purtarea de grijă a profesorului de religie. Pentru buna desfăşurare a evenimentului, participanții vor fi prezenți în Catedrala Mitropolitană la ora 11:30”, se arată în document.

Ulterior, Inspectoratul a venit cu un răspuns la controversele generate, spunând că „este o invitație, are caracter facultativ, nu obligatoriu”.

„Adresa transmisă unităților școlare cu privire la participarea la slujba de Tedeum, în prima zi de școală, este o invitație, are caracter facultativ, nu obligatoriu. Inspectoratul Școlar Județean Cluj rămâne deschis dialogului și înțelege pe deplin sensibilitățile existente, asigurând întreaga comunitate educațională de respectarea libertății de conștiință și a dreptului fiecăruia de a alege.

Ne dorim ca începutul de an școlar să ne găsească uniți, în spiritul respectului reciproc, dincolo de convingeri sau opțiuni personale. Regretăm orice îngrijorare creată și vă asigurăm de întreaga noastră deschidere pentru informarea corectă a opiniei publice”, a transmis Inspectoratul Școlar Județean Cluj pentru Știri de Cluj.