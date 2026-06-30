În plin cod roșu, un tată și-a lăsat fetița de 4 ani în mașină la aproape 40 de grade. Bărbatul, revoltat că poliţia a salvat copilul

O fetiță de 4 ani a fost lăsată singură în mașină de tatăl său, în plin cod roșu de caniculă, în Iași. Polițiștii locali au intervenit imediat pentru a scoate fetița din mașină, deoarece temperaturile de afară depășeau 37 de grade, iar cele din mașină ar fi ajuns la 50. Surprinzător însă, tatăl ei a fost revoltat de acțiunea autorităților, scrie Observator.

Incidentul ar fi abut loc luni, în jurul orei 16:15, când temperaturile exterioare depășeau 37 de grade Celsius la umbră, în timp ce în interiorul mașinii temperatura ar fi ajuns la peste 50 de grade, spun autoritățile.

Fetița se afla pe scaunul din față al mașinii, transpirată și vizibil afectată de căldură, iar geamurile erau complet închise. Deși mașina nu era încuiată, nu exista nicio sursă de aerisire, iar fetița se afla „în pericol iminent de asfixiere și șoc termic”.

Polițiștii au deschis imediat mașina, au scos fetița și au adus-o în autospeciala lor, unde a stat la răcoare și a băut „jumătate de litru de apă pe loc, fără întrerupere”. Ar fi stat singură în mașină pentru aproximativ 15 minute.

Tatăl a fost revoltat de intervenția polițiștilor

După 15 minute de la intervenție, tatăl fetiței s-a întors la mașină, explicând că a fost la magazin. Mai mult, el era revoltat că poliţiştii au ţinut-o pe fetiţă în autospeciala lor. Bărbatul a primit un avertisment, în baza Legii nr. 61/1991, polițiștii luând în considerare circumstanțele și impactul asupra copilului.

Potrivit autorităților, acest gen de fapte se pot sancționa cu amendă de până la 500 de lei. Totuși, în acest caz, polițiștii au acordat doar un avertisment.

Autoritățile au reiterat că, pe timp de caniculă, minorii, vârstnicii și animalele de companie nu trebuie lăsate în mașină.

„În astfel de zile de caniculă extremă, este esențial ca minorii, vârstnicii sau animalele de companie să nu fie lăsați în autovehicule, nici măcar pentru perioade scurte”, au transmis reprezentanții poliției.