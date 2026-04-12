Incendiu la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea. Înăuntru sunt butelii de GPL şi e pericol de explozie

Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineață, în prima zi de Paște, la Mănăstirea Bistrița, aflată în localitatea Costești, județul Vâlcea. Pompierii din mai multe județe intervin cu 10 autospeciale pentru a stinge focul, care amenință întreaga construcție și prezintă risc de explozie. Flăcările ar fi pornit din zona chiliilor, iar până în acest moment nu sunt raportate victime.

Un incendiu de proporţii a izbucnit în această dimineaţă la Mănăstirea Bistriţa, echipaje de pompieri din trei judeţe intervenind pentru stingerea focului ce se manifestă pe o suprafaţă de circa 800 de metri pătraţi, conform Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, Sorin Albinaru, a precizat că echipajele sosite la faţa locului au constatat că arde generalizat acoperişul clădirii (P+1) în care se află chiliile, forţele fiind mobilizate şi în căutarea-salvarea eventualelor persoane surprinse de flăcări, dar şi pentru protecţia unei butelii GPL, aflată în interior.

Echipele de intervenție lucrează pentru a identifica și stinge incendiul, încercând totodată să împiedice extinderea focului către celelalte clădiri.

La faţa locului au ajuns inclusiv inspectorul şef al ISU Vâlcea şi prim-adjunctul inspectoratului, care coordonează intervenţia, la care participă pompieri din Drăgăşani şi Grădiştea cu şapte autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospeciala de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o cisternă cu apă, precum şi colegii lor din Gorj şi Argeş cu încă patru autospeciale.