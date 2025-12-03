Incendiu la un uscător de floarea soarelui din Tulcea, în care erau zece tone de cereale

Patru echipaje de pompieri intervin cu trei autospeciale de stingere, o autoscară şi un echipaj de prim ajutor SMURD pentru localizarea şi lichidarea incendiului produs la un uscător de cereale în localitatea Enisala din judeţul Tulcea, a anunțat miercuri dimineaţă, ISU Tulcea.
FOTO: ISU Tulcea
Sursa citată a precizat că, la sosirea echipajelor, incendiul cuprinsese un utilaj de uscare a seminţelor de floarea soarelui. În acesta erau depozitate aproximativ 10 tone de cereale.
La faţa locului se află în sprijinul pompierilor şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sarichioi cu o autospecială de stingere şi o cisternă de apă ce aparţine operatorului economic.
Nu au fost înregistrate victime.