Incendiu la un uscător de floarea soarelui din Tulcea, în care erau zece tone de cereale. FOTO ISU Tulcea

Pompierii intervin, miercuri dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un uscător de floarea soarelui din Tulcea, în care erau zece tone de cereale.

Patru echipaje de pompieri intervin cu trei autospeciale de stingere, o autoscară şi un echipaj de prim ajutor SMURD pentru localizarea şi lichidarea incendiului produs la un uscător de cereale în localitatea Enisala din judeţul Tulcea, a anunțat miercuri dimineaţă, ISU Tulcea.

Sursa citată a precizat că, la sosirea echipajelor, incendiul cuprinsese un utilaj de uscare a seminţelor de floarea soarelui. În acesta erau depozitate aproximativ 10 tone de cereale.

La faţa locului se află în sprijinul pompierilor şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sarichioi cu o autospecială de stingere şi o cisternă de apă ce aparţine operatorului economic.

Nu au fost înregistrate victime.