Incident aviatic la Aeroportul Internațional Henri Coandă. O dronă civilă a fost identificată în apropierea pistei de aterizare

1 minut de citit Publicat la 19:47 19 Sep 2025 Modificat la 19:49 19 Sep 2025

Incident aviatic la Aeroportul Internațional Henri Coandă. Sursa foto: Compania Națională Aeroporturi București

Un incident aviatic a avut loc vineri la Aeroportul Internațional Henri Coandă pe pista 26L. Echipajul unei aeronave care se pregătea de aterizare a raportat prezența unei drone de mici dimensiuni la aproximativ 3,5 kilometri de aeroport.

„Astăzi, 19 septembrie 2025, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, echipajul unei aeronave a semnalat prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5km de aeroport”, a transmis, vineri, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Aeronava a aterizat în condiții de siguranță, iar echipajul a sesizat imediat incidentul către autoritățile competente. În urma notificării primite, Compania Națională Aeroporturi București, ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă au demarat o anchetă comună.

În urma notificării primite, a fost declanşată o anchetă comună coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi ROMATSA. Investigaţiile desfăşurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate şi a locaţiei de unde a fost operată”, a mai transmis sursa citată.

Investigațiile desfășurate au condus la identificarea dronei civile impliat și a locației de unde aceasta a fost operată. Operarea unor astfel de dispozitive este strict interzisă în apropierea aeroporturilor civile și militare, mai ales că utilizarea neautorizată a acestora poate afecta grav siguranța zborurilor și constituie faptă penală.