Incident bizar în Petroșani: Doi bărbați au căzut într-o groapă în timp ce mergeau pe stradă

Publicat la 17:58 23 Noi 2025

Groapa este adâncă de un metru şi are un diametru de 80 de centimetri. FOTO: ISU Hunedoara

Doi bărbați au căzut, duminică, într-o groapă, din asfalt, pe o stradă din Petroşani. Pompierii au intervenit pentru salvarea acestora, potrivit presei locale.

Groapa este adâncă de un metru şi are un diametru de 80 de centimetri.

De urgență, pentru misiune au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, containerul multi-risc, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Foto: ISU Hunedoara

La fața locului, salvatorii au găsit doi bărbați într-o groapă formată prin prăbușirea asfaltului, adâncă de aproximativ 1 metru și cu diametrul de circa 80 de centimetri.

Cei doi bărbați au fost extrași în siguranță, au fost evaluați de către echipajele medicale, după care au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

Zona a fost balizată de către pompieri, cazul fiind preluat de către instituțiile abilitate.