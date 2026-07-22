Inundaţii în mai multe localităţi din Prahova. Este cod roşu şi pe afluenţii râului Proviţa

<1 minut de citit Publicat la 07:52 22 Iul 2026 Modificat la 08:51 22 Iul 2026

Inundaţii în mai multe localităţi din Prahova. FOTO ISU Prahova

Pompierii intervin, miercuri dimineaţă, pentru evacuarea apei din case şi gospodării inundate în mai multe localităţi din Prahova în urma ploii torenţiale din timpul nopţii.



Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova informează că situaţii deosebite sunt înregistrate în mai multe localităţi.



"Astfel, în Filipeştii de Târg, pe strada Republicii, intervin pompierii Gărzii de Intervenţie Băicoi, iar în Filipeştii de Pădure, pe strada Gării, acţionează pompieri din cadrul ISU Dâmboviţa - Detaşamentul Moreni, în sprijinul colegilor prahoveni. Totodată, în Păuleşti, pe strada Genţianei, intervin pompierii Detaşamentului 1 Ploieşti. Situaţii similare sunt înregistrate şi în Blejoi, pe strada Nicolae Iorga, unde acţionează Garda de Intervenţie Urlaţi", arată sursa citată.



Intervenţiile sunt în desfăşurare şi nu sunt înregistrate victime.



De asemenea, hidrologii au instituit Cod roşu şi pe afluenţii râului Proviţa, populaţia din zonă fiind avertizată prin mesaj Ro-Alert.