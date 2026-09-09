Localnicii din satul Câineni au protestat în fața primăriei. Oamenii cer ca un băiat de 13 ani să fie scos din comunitate

Inspectoratul de Poliției Județean (IPJ) Vâlcea a transmis că pe numele băiatului sunt mai multe sesizări / Sursa foto: Getty Images

Mai mulți localnici din comuna Câineni, județul Vâlcea, au protestat, miercuri după-amiază, în fața primăriei din localitate, nemulțumiți de lipsa unei soluții din partea autorităților față de un adolescent de 13 ani acuzat de mai multe fapte grave, printre care viol și tentative de viol, în special asupra unor femei în vârstă, notează Agerpres.

Protestatarii susțin că deși situația minorului este cunoscută de mai mulți ani, iar comportamentul acestuia s-a agravat constant, el se află în continuare în comunitate. Aceștia solicită ca instituțiile abilitate să intervină și să identifice de urgență măsurile legale care să-l împiedice să facă noi victime.

„De doi, trei ani de zile creează probleme. Violuri și tentative de viol, în special asupra unor femei de peste 65 de ani. Le urmărea și profita de ele. Actul în sine nu știu dacă s-a și întâmplat. Sunt vreo patru-cinci femei pe care le-ar fi agresat. În cazul uneia dintre ele chiar este confirmat, cu cercetare, violul, dar cine știe câte or mai fi în această situație și care nu au spus de rușine”, a declarat, pentru sursa citată, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae.

Reprezentantul administrației publice locale a precizat că, în decursul acestor ani, reprezentanții primăriei au mers de mai multe ori la familia minorului din satul Greblești, însă de fiecare dată nu au putut să ia nicio măsură împotriva lui.

„Copilul provine dintr-o familie dezbinată. Tatăl lui are un comportament foarte urât. De fiecare dată când am fost acolo cu cei de la asistență socială, cu poliția, cu cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), ne-a adresat injurii - că are cineva ceva cu copilul lui, că vrem să-i luăm copilul de lângă el. Și vă spun că ne-am autosesizat de fiecare dată când am fost informați de isprăvile lui.

Primăria nu poate face însă altceva decât să respecte legea. I-am înștiințat pe cei de la DGASPC, iar soluția dată a fost să fie monitorizat. Eu întreb însă: în aceste cazuri oare nu se poate merge mai departe și statul să-și facă treaba, să-i decadă din drepturile părintești pe părinți și copilului să i se facă o expertiză de sănătate mintală? Comunitatea din satul Greblești este una de oameni normali, care nu obișnuiau să stea cu ușile și ferestrele închise.

Acum, din cauza acestui copil, toată lumea e panicată. Nu e posibil așa ceva. Nu ne-am mai confruntat cu o asemenea situație și îi înțeleg pe oameni, care trăiesc efectiv sub teroare, că au recurs acum la protest. De aceea îi și susțin și am fost de acord cu protestul lor de astăzi”, a mai spus primarul din Câineni.

Inspectoratul de Poliției Județean (IPJ) Vâlcea a transmis că pe numele băiatului sunt mai multe sesizări, ultima fiind înregistrată chiar luna trecută, dar pentru că acesta nu are 14 ani, conform legislației în vigoare, nu va fi tras la răspundere nici de această dată.

„La data de 17 august 2026 a fost înregistrată sesizarea la care se face referire în materialul apărut în spațiul public, privind o faptă care ar fi fost săvârșită asupra unei minore în vârstă de 15 ani.

În toate situațiile sesizate, polițiștii au efectuat activitățile procedurale prevăzute de lege, fiind întocmite dosare penale, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi. Precizăm că, potrivit legislației penale în vigoare, minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, astfel că față de acesta nu pot fi dispuse măsurile preventive prevăzute de legislația procesual penală”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.

Reprezentantul Poliției Vâlcea a menționat că totuși, în urma activităților desfășurate, minorul a fost internat într-o unitate medicală de specialitate, însă a fost externat după câteva zile, la cererea mamei lui.

„Din perspectiva Poliției, în toate situațiile înregistrate au fost efectuate activitățile și demersurile prevăzute de cadrul legal. Totodată, în urma activităților desfășurate, minorul a fost internat în mod nevoluntar într-o unitate medicală de specialitate, unde a rămas pentru o perioadă de cinci zile, ulterior fiind externat și preluat de către mama sa”, a adăugat Eduard Văduva.

Potrivit surselor oficiale, primul incident grav în care a fost implicat băiatul datează din august anul trecut, când acesta a fost surprins de camere de supraveghere în timp ce încerca să forțeze o femeie, pe care a urmărit-o în timp ce se întorcea acasă, să întrețină relații sexuale cu el. Femeia s-a zbătut, l-a lovit și a reușit astfel să scape.

Câteva săptămâni mai târziu, pe 13 septembrie, după o tentativă de viol asupra unei femei care se afla singură pe un teren din afara satului, minorul a agresat o bătrână pe care ar fi surprins-o în grădina proprie culegând mere. Profitând de neatenția acesteia, el a sărit pe aceasta, a lovit-o și a strâns-o de gât, după care a dezbrăcat-o parțial și a violat-o, faptă confirmată de expertiza medico-legală.

Ancheta a mai scos la iveală și că ar fi încercat anterior să atingă alte două femei din localitate, iar la audieri ar fi declarat că se simte atras de femei în vârstă pentru că le consideră vulnerabile și ușor de constrâns, însă dosarul în cazul său a fost clasat întrucât, la data faptelor, acesta avea 12 ani și 7 luni.

Autoritățile din Câineni au precizat că și în anul 2022 adolescentul ar fi ucis o pisică, iar în 2024 ar fi fost implicat în acte sexuale pe terenul de sport al unei școli din localitate, în timp ce polițiștii l-au cercetat și în martie anul acesta pentru o nouă tentativă de viol.