Localnicii din Suceava care au folosit steagul României pentru a căra gunoiul au primit amenzi de 40.000 lei

1 minut de citit Publicat la 14:56 09 Noi 2026 Modificat la 14:56 09 Noi 2026

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești s-au autosesizat pe 5 noiembrie și au început verificările în acest caz. Sursa foto: Facebook/Poliţia Română

Cei patru localnici din comuna Bosanci, județul Suceava, care au transportat gunoiul din curtea primăriei cu drapelul României, au fost amendați de polițiști cu câte 10.000 de lei fiecare. În urma anchetei, s-a stabilit că cei patru prestau muncă în folosul comunității și au folosit steagul găsit într-o magazie, deși aveau la dispoziție alte echipamente.

Potrivit IPJ Suceava, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești s-au autosesizat pe 5 noiembrie și au început verificările în acest caz.

„Astfel, s-a stabilit faptul că, la data de 05.11.2026, în intervalul 09:00-11.00, patru persoane cu vârste cuprinse între 36 şi 39 de ani, toate din com. Bosanci, jud. Suceava, s-au deplasat la Primăria comunei Bosanci unde aveau de efectuat muncă în folosul comunităţii, întrucât sunt beneficiari de ajutor social. În cadrul activităţilor desfăşurate, persoanele au efectuat lucrări de curăţare a trandafirilor din centrul comunei Bosanci.

După finalizarea acestor activităţi, una dintre persoane s-a deplasat în magazia primăriei de unde a luat, fără acordul administratorului, un drapel al României care era uzat şi depozitat în acel spaţiu.

Ulterior, cele patru persoane au folosit în mod repetat drapelul respectiv pentru a transporta resturile vegetale, cu toate că personalul responsabil din cadrul primăriei comunei le-a pus la dispoziţie unelte adecvate pentru transportarea acestora”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava.

Persoanele au fost sancţionate conform art. 20 din Legea nr. 75/1994 cu amendă în valoare de 10.000 de lei fiecare. În total, au fost aplicate amenzi în valoare de 40.000 de lei.

În data de 5 noiembrie, patru persoane care prestau activități în schimbul ajutorului social au fost fotografiate în timp ce foloseau drapelul României pentru a transporta frunze și alte resturi vegetale din curtea primăriei. Imaginile au fost publicate pe internet și au stârnit numeroase reacții.

Primarul comunei, Neculai Miron, membru AUR, și-a cerut scuze pentru incident, iar vineri, într-o intervenție în direct la Antena 3 CNN, a explicat cum a ajuns steagul în mâinile celor patru persoane. Edilul a ținut să precizeze și că acestea erau de etnie romă.

Primarul Neculai Miron a explicat că, înaintea manifestărilor dedicate Zilei Naționale, viceprimarul a dispus înlocuirea drapelelor uzate din localitate. Steagurile vechi au fost duse într-un spațiu destinat depozitării textilelor, iar unul dintre ele a fost luat de persoanele care efectuau lucrările de curățenie.

El a mai a susținut că administrația locală respectă simbolurile naționale și că drapelul folosit pentru transportarea gunoiului fusese înlocuit tocmai pentru că era uzat.