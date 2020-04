Directorul Spitalului Județean Vrancea, Constantin Mândrilă a transmis presei o scrisoare în care îşi spune punctul de vedere cu privire la internarea sa forțată şi îl acuză pe prefectul judeţului Vrancea de abuz.

„M-am prezentat la Secţia Boli Infecţioase unde am fost consultat şi mi s-au recoltat analize, iar în urma rezultatelor, dr. Vasilache Mădălina, şefa secţiei, a concluzionat că este o formă uşoară de COVID -19 . După prevederile Protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2 din 26.03.2020, formele uşoare se tratează la domiciliu în autoizolare. (...) M-am autoizolat imediat la domiciliul ales, am informat prin adresă scrisă DSP Vrancea unde mă aflu şi unde voi sta în autoizolare. Am păstrat legătura permanent cu medicul curant căruia îi raportam zilnic funcţiile vitale (temperatura, concentraţia de oxigen din sânge şi tensiunea), am respectat tratamentul prescris, nu am intrat în contact cu nimeni şi am încercat să mă odihnesc fiind foarte obosit şi speriat. Am anunţat directorul medical şi medicul epidemiolog al spitalului de situaţia mea. Pentru că starea de sănătate îmi permitea, am vorbit cu directorul medical şi am stabilit de comun acord să continui activitatea desfăşurată din izolare”, a transmis directorul Spitalului din Vrancea.

Mândrilă a aflat că este infectat cu virusul COVID-19 în urmă cu câteva zile. În loc să se interneze în spital, el s-a izolat într-o pensiune din Focşani. Duminică, el a fost escortat de angajaţii ISU la secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean.

Managerul spitalului din Focşani consideră că este victima unui abuz.

„Duminică, 12 aprilie 2020, la ora 11.26, m-a sunat prefectul judeţului spunându-mi că din ordinul ministrului sănătăţii trebuie să mă mut urgent la Secţia de Boli Infecţioase. Deşi l-am rugat să îmi trimită şi mie ordinul, pentru că eram curios să văd despre ce este vorba, domnia sa mi-a spus, fără echivoc, că dacă refuz va trimite Poliţia şi mă va muta cu forţa. Eu am încercat să îi explic faptul că domnia sa comite un abuz şi că prin tot ceea ce face în spaţiul public de câteva zile mă tratează nelegal şi înjositor. I-am adus ca argument şi prevederile legale. Domnia sa nu mi-a adus la cunoştinţă nici o prevedere legală”, a precizat Constantin Mândrilă.