Mărturiile mamei al cărei copil de 4 ani a dispărut de la o grădiniţă din Iaşi: Educatoarea s-a amuzat

Băiețelul de patru ani a fost găsit la aproape 400 de metri de grădiniță, la 30 de minute de la dispariție. Sursa colaj foto: Antena 3 CNN

Mama din Iaşi al cărei copil de patru ani a dispărut de la grădiniţă, fără ca educatoarea să realizeze, a povestit într-un interviu, oferit pentru Antena 3 CNN, ce explicaţii i-a oferit cadrul didactic. Băiețelul a fost adus acasă de doi poliţişti, după ce o femeie a sunat la 112 când l-a văzut pe cel mic cum rătăcea pe străzi, în papuci, pe ger. Mama copilului acuză educatoarea că s-a amuzat de situație și că a venit cu o explicație halucinantă. Aceasta din urmă i-a spus că a crezut că băiețelul era la baie. Poliția Municipiului Iaşi, dar și Inspectoratul Școlar au deschis anchete, iar Grădinița face verificări interne.

Damian, fiul Roxanei Dibu a fost văzut marţi rătăcind singur pe stradă de o femeie care se afla într-un magazin și a sunat numărul unic de urgenţă 112.

"Efectiv, m-am înmuiat, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă. Copilul meu trebuia să fie la grădiniță. El, când m-a văzut, a început să plângă, pentru că, probabil, că se temea de vreo reacție de-a mea, vă dați seama. L-am luat în brațe, am spus să nu plângă pentru că nu, n-o să-l cert, nu, vreau doar să-mi explice ce s-a întâmplat", a declarat Roxana Dibu, mama copilului de 4 ani, dispărut de la o grădiniţă din Iaşi, pentru Antena 3 CNN.

Ulterior, mama băieţelului a mai povestit: "Le-am explicat că copilul trebuia să fie la grădiniță, eu, normal, îl iau în jur de ora 16:00, pentru că este program prelungit. Adică nici prin cap nu mi-ar fi trecut că se poate întâmpla una ca asta. Ei m-au întrebat dacă am fost anunțată de la grădiniță și le-am spus: «Sincer, până acum, eu am stat cu telefonul în mână și nu m-a sunat nimeni, absolut niciun mesaj, niciun nimic». De asta eram și șocată, dacă m-ar fi sunat poate știam și era altfel".

Educatoarea i-a spus mamei că bănuia că băiatul este la baie

"Doamna educatoare a început să râdă. Râdea, a zis că: «A, da, eu am crezut că Damian este la baie». Na, deci sincer n-am vrut să mă cert cu ea și i-am zis că: «Doamnă, dar totuși, a trecut atâta timp, nu de... cine știe de când e plecat copilul ăsta de-acolo!»", a mai declarat Roxana Dibu pentru Antena 3 CNN.

"Era într-o stare, să zic eu, alterată din cauza frigului. Era îmbrăcat foarte sumar, în picioare avea niște papucei de casă. Am încercat să ne împrietenim cu acesta, să obținem mai multe informații cu privire la datele lui, la părinții lui și unde locuiește", a explicat agentul Cristian Carp, Poliția Locală Iași.

"Este un caz regretabil. Acum suntem într-o anchetă disciplinară. În momentul în care vom şti exact ce s-a întâmplat, vom comunica şi... dumneavoastră şi tuturor instituţiilor abilitate.

E posibil ca portiţa mică să fi fost descuiată, că sunt părinți care vin, sunt... şi nu avem interfon la poartă. Sunt părinți care vin, sunt... este maşina care aduce marfă, maşina care ia gunoiul, deci, nu putem închide tot timpul cu lacătul, dar vom găsi toate căile şi toate metodele să fie siguranţă 100%", a declarat directoarea Grădiniței nr. 6 din Iași, Carmen Rusu.

"Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu", a spus purtătoare de cuvânt a IPJ Iași, Adina Ciobanu.