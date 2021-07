Meniu de împinge tava, la preţ de toată "isprava". Cât costă o ciorbă, o porție de hamsii și o bere în Mamaia

Deşi mullţi turişti se plâng de condițiile de pe litoralul românesc, cu toate astea, este arhiplin.

Un turist care a fost weekend-ul trecut în Mamaia, a vorbit despre calitatea proastă a serviciilor, dar și de prețurile exorbitante.

”Am fost cu familia pentru o zi la Mamaia, pentru că ne era dor de mare. Vă spun sincer, am regretat că am luat această decizie. Plaja este foarte lată și plină de scoici. La mal, apa devine adâncă după doar câțiva metri, spre disperarea părinților cu copii mici. Nu am văzut vestiare, unde să te poți schimba sau dușuri” a fost mesajul său.

Cât costă o ciorbă, o porție de hamsii și o bere în Mamaia

Am dat pe o ciorbă, o porție de hamsii și o bere 70 de lei. Soția mea a comandat o friptură de 75 de lei, care nu a a mai ajuns pe masa noastră. Noroc că am putut lăsa mașina la o cunoștință, că dacă mai plăteam și taxa de parcare, care ajunge am auzit la aproape 100 de lei pe zi, paguba era și mai mare”.

Dezamăgit, românul a părăsit Mamaia şi a pornit către Nisipurile de Aur Ajuns acasă, bărbatul și-a schimbat planurile de concediu și s-a reorientat către ”vecinii” bulgari. ”Am plătit pentru o familie cu trei membri, all inclusive, la un hotel de patru stele la Nisipurile de Aur puțin peste 3000 de lei. Nu poate fi mai rău decât ce am văzut pe litoralul românesc” ne-a transmis turistul dezamăgit de experiența avută la Mamaia", a povestit turistul pentru observatorulph.ro.

