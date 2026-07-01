Sistemul radar al MApN a detectat o dronă la granița cu Ucraina. Două avioane Eurofighter au fost ridicate

1 minut de citit Publicat la 15:19 01 Iul 2026 Modificat la 15:21 01 Iul 2026

Mesaj Ro-Alert în Tulcea, după ce o dronă a zburat aproape de graniţa cu România. Sursa foto: Getty Images

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit un mesaj Ro-Alert, la ora 14.09, după ce sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, 1 iulie, la ora 13.20, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina. "Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian", au transmis autorităţile.

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, 1 iulie, ora 13.20, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 14.09.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din Baza 86 Aeriană Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită și un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române, au decolat la ora 14.10, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea", a comunicat MApN.

”Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă”, este mesajul transmis de autorităţi la ora 14.09.