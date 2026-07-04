Momentul în care traficanţii aruncă drogurile pe geam, când mascaţii le bat la uşă. Cei doi au fost arestaţi

Filmarea în care traficanți din Brașov aruncă droguri pe geam la descinderea mascaților. Sursa colaj foto: Poliţia Română

Scene spectaculoase au fost surprinse în cadrul unei operaţiuni de capturare a unor dealeri de droguri în Braşov. În momentul în care mascații au spart ușa și au intrat în locuință, traficanții au încercat să scape de probe aruncând drogurile pe geam, de la ultimul etaj al blocului în care erau. Întreaga scenă a fost filmată de polițiști, iar doi suspecți – un bărbat şi o femeie – au fost arestați preventiv. Filmarea cu momentul în care traficanţii aruncă drogurile de la fereastră va fi folosită în timpul procesului.

Femeia, în vârstă de 28 de ani, şi bărbatul, de 31 de ani, sunt vizaţi de ancheta procurorilor de la DIICOT, după ce s-a aflat că aceştia ar fi vândut droguri de mare risc, dar şi substanţe cu efecte psiho-activ. Printre victimele celor doi traficanţi, în perioada februarie - iunie 2026, se află şi doi tineri, care, ulterior, au ajuns în stare gravă la spital. Surse din anchetă spun că aceştia ar fi consumat droguri alături de cei doi dealeri.

Suspecţii au fost supravegheați mai multe luni, timp în care au făcut mai multe tranzacții, spun acuzațiile din dosar. Iar joi, 2 iulie, a avut loc o percheziție domiciliară. În încercarea de a scăpa de probe, traficanții au aruncat drogurile pe geam. Însă, polițiști se aflau lângă bloc au filmat imaginile cu acest moment, iar filmarea va fi folosită în timpul procesului.

Potrivit anchetatorilor, traficanţii au aruncat de la ultimul etaj al blocului plicuri cu diverse substanțe, dar și alte accesorii folosite la porționarea drogurilor.



"La data de 2 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au luat măsura reținerii a 2 inculpați (o femeie și un bărbat), cu vârstele de 28 și 31 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că, în perioada februarie – iunie 2026, inculpații de 31 și 28 de ani, au procurat, deținut și vândut, în municipiul Brașov, droguri de mare risc și produse psihoactive sub formă de substanță vegetală impregnată cu MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA, 5F-ADB și MDMB-FUBINACA.

De asemenea, cercetările au reliefat că pe parcursul lunii februarie 2026, inculpații au vândut asemenea substanțe către doi tineri, ambii în vârstă de 23 de ani, care le-au consumat împreună și ulterior au necesitat îngrijiri medicale de specialitate. În contextul intervenției medicale, dar și a cercetării la fața locului, au fost găsite și ridicate cantități de MDMB-4en-PINACA", s-a transmis în comunicatul Poliţiei Române.

În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința celor doi, au fost găsite și ridicate circa 60 de folii conținând MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA și 5F-MDMB-PINACA (droguri de mare risc și substanțe psihoactive) obiecte purtând urme de substanță, înscrisuri, sume de bani în lei, precum și alte mijloace de probă.

"Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a admis propunerea formulată de către procurorii DIICOT privind arestarea preventivă a celor doi inculpați.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Brașov.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", au mai precizat oamenii legii.