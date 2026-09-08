Multe drone vor survola oraşul Roman până vineri. Primarul: Nu au legătură cu mesajul RO-Alert

Primăria oraşului Roman a anunțat zboruri cu drone pentru activități de cartografiere aeriană până vineri, 11 septembrie 2026. Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Roman

Primăria municipiului Roman a anunţat că, până vineri, în oraș vor fi desfășurate activități de cartografiere aeriană prin zboruri cu drone, operațiuni care sunt autorizate și au un scop exclusiv tehnic și administrativ. Joi după-amiaza, după ce a încetat alerta cu dronă emisă în cinci judeţe, inclusiv în Neamţ, autorităţile din Roman au precizat că aparatele folosite de primăria oraşului nu au fost ridicate astăzi de la sol. "Acestea nu au nicio legătură cu situația care a determinat transmiterea mesajului RO-Alert. Vă rugăm, așadar, să nu dați curs speculațiilor și să luați în considerare doar informațiile oficiale, asumate și transmise de surse autorizate", a menţionat Primăria Romanului, azi.

Potrivit Primăriei din Roman, cartografierea aeriană prin zboruri cu drone are loc în perioada 7 septembrie - 11 septembrie şi va contribui inclusiv la identificarea și evidența domeniului public și la actualizarea delimitării intravilanului.

Pentru a preveni eventualele îngrijorări ale cetățenilor cu privire la prezența dronelor, reprezentanţii primăriei municipiului Roman subliniază că zborurile sunt autorizate și că echipamentele utilizate nu au ca scop fotografierea persoanelor sau colectarea de date cu caracter personal.

"(...). Vă informăm că, începând cu săptămâna 07-11.09.2026, pe raza Municipiului Roman se vor desfășura activități de cartografiere aeriană prin zboruri cu drone. Acestea sunt executate de către firma Dibalcris Appraisal Services S.R.L., companie autorizată în domeniu.

Siguranță și Legalitate Deplină: Nu există niciun motiv de îngrijorare. Toate zborurile sunt 100% legale, autorizate și au un scop exclusiv tehnic și administrativ. Activitatea se desfășoară în strictă conformitate cu legea, în baza tuturor avizelor necesare obținute de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Ministerul Apărării Naționale. (...).

Asigurăm cetățenii că dronele NU fotografiază persoane și NU colectează date cu caracter personal. Senzorii aerieni colectează strict date topografice și geospațiale de interes public.", s-a transmis în comunicatul publicat pe site-ul instituţiei.

Concret, datele aeriene colectate vor fi folosite pentru:

realizarea ortofotoplanului și a livrabilelor geospațiale solicitate de municipalitate;

identificarea și evidența exactă a domeniului public al orașului;

actualizarea și corecta delimitare a intravilanului.

Primăria municipiului Roman a contractat aceste servicii geospațiale pentru a gestiona mai bine patrimoniul local și pentru a oferi servicii mai rapide și mai eficiente cetățenilor.