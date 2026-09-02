"Nu-mi pasă de amendă, n-am nimic pe numele meu". Cu ce poate fi înlocuită amenda dată unui bărbat care lipea ilegal afişe în Bucureşti

Cu ce poate fi înlocuită amenda dată unui bărbat care lipea ilegal afişe în Bucureşti. Sursa foto: captură video Poliţia Locală

Un bărbat care lipea ilegal afişe prin Bucureşti a fost prins în flagrant de agenţii Poliţiei Locale. Acesta a fost amendat cu 3.000 de lei, dar le-a spus poliţiştilor că "nu-mi pasă de amendă, nu am nimic pe numele meu". Într-o astfel de situaţie, instituţia a explicat cum poate fi sancţionat individul. "Dacă amenda nu este plătită și nici nu există posibilitatea executării silite, organul fiscal va sesiza instanța pe raza căreia s-a săvârșit fapta contravențională pentru a înlocui amenda cu munca în folosul comunității", a transmis Poliţia Locală din Bucureşti.

Oamenii legii au adăugat că, pe lângă amendă, au confiscat şi cele 250 de afişe pe care bărbatul le mai avea la el, apoi l-au pus să curăţe mizeria pe care o făcuse deja.

„Nu-mi pasă de amendă, nu am nimic pe numele meu”. Asta le-a spus bărbatul din imagini polițiștilor locali de la #Interventii atunci când l-au prins în flagrant.

Vandaliza domeniul public la miezul nopții. A fost văzut pe camere în Dispecerat, iar colegii au alertat imediat echipajele din stradă. Ar trebui să îi pese am spune noi.

Neplata amenzii doar amână inevitabilul. Conform OG 2/2001, legislația care reglementează regimul juridic al contravențiilor, procesul-verbal devine titlu executoriu și se înregistrează la Direcția de Taxe și Impozite unde are domiciliul contravenientul.

Dacă amenda nu este plătită și nici nu există posibilitatea executării silite, organul fiscal va sesiza instanța pe raza căreia s-a săvârșit fapta contravențională pentru a înlocui amenda cu munca în folosul comunității.

Așadar, aviz amatorilor. Respectați legea și nu vandalizați domeniul public. Pe lângă amenda de 3.000 de lei pe care am aplicat-o în acest caz, i-am confiscat și cele 250 de afișe pe care le avea la el. Apoi l-am pus să curețe tot", a transmis Poliția Locală a Municipiului Bucureşti.