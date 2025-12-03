O ambulanţă care era transportată pe o platformă s-a răsturnat şi a luat foc pe Autostrada A1

O ambulanţă care era transportată pe o platformă s-a răsturnat şi a luat foc pe Autostrada A1- Sursa foto: IGSU

O ambulanţă destinată transportului persoanelor dializate s-a răsturnat, miercuri, de pe platforma pe care era transportată şi a luat foc, pe autostrada A1, pe raza localităţii Pişchia, judeţul Timiş, conform Agerpres.

Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Pişchia au intervenit cu o autospecială pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe A1 km 512, pe sensul de mers Arad-Timişoara.

Din primele informaţii, incendiul se manifestă la un vehicul răsturnat de pe o platformă. Incendiul a cuprins o ambulanţă pentru transport pacienţi la dializă, care s-a răsturnat de pe o platformă. Nu se înregistrează victime, arată o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Pompierii au intervenit de urgență și au reușit să stingă incendiul, însă vehiculul medical a fost distrus în totalitate. Potrivit primelor informații, ambulanța ar fi căzut de pe o platformă care transporta autovehicule, iar în momentul impactului cu solul aceasta a luat foc.

Şi șoferul a încercat să stingă incendiul

Până la sosirea echipajelor, șoferul platformei – înmatriculată în Arad – a încercat să stingă flăcările cu un extinctor, fără succes. El a reușit însă să decupleze platforma de autoutilitară, prevenind astfel extinderea incendiului la mașina de remorcare.

Circulația în zonă se desfășoară cu dificultate, fiind îngreunată pe durata intervenției pompierilor și a poliției. Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să circule cu prudență în apropierea locului incidentului.