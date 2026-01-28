O bandă de circulație a DJ 101R s-a prăbușit la Câmpina: „Drumul este închis în totalitate, pe ambele sensuri de mers”

O bandă de circulație a DJ 101R s-a prăbușit la Câmpina. Sursa foto: Colaj - Primăria Municipiului Câmpina

O bandă a drumului județean (DJ) 101R - Bulevardul Carol I din Câmpina, cartier Câmpinița, s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri, tronsonul respectiv fiind complet închis circulației cu câteva ore înainte, ca urmare a agravării unei alunecări de teren care a apărut în zonă în urmă cu circa două săptămâni.

„În cursul nopții, o porțiune din prima bandă de circulație s-a prăbușit, confirmând gravitatea situației și riscul major existent în zonă. Reamintim cetățenilor că drumul este închis în totalitate, pe ambele sensuri de mers, încă de aseară, circulația fiind interzisă atât dinspre municipiul Câmpina spre comuna Cornu, cât și dinspre comuna Cornu spre municipiul Câmpina”, se arată într-o informare postată, miercuri, pe pagina de Facebook a Primăriei Câmpina.

Accesul rutier în municipiul Câmpina se realizează exclusiv pe ruta alternativă dinspre comuna Bănești, arată sursa citată.

„Este destul de gravă situația pentru că acolo există un filon de sare”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat anterior, pentru Agerpres, că situația este una destul de gravă întrucât acolo există un filon de sare.

„Este destul de gravă situația pentru că acolo există un filon de sare (...). Urmează să se facă un studiu geotehnic, un studiu hidrologic, iar în baza lor să se întocmească un raport de expertiză final cu lucrările care trebuiesc făcute”, a declarat Nanu.

Potrivit acestuia, în zona respectivă au fost efectuate în mod repetat lucrări de reparații, însă nu a fost făcută și o lucrare de consolidare.