O comună din Alba și-a cumpărat 22 bănci "smart" cu banii din PNRR. Pentru canalizare însă, primarul nu vrea "să spargă asfaltul"

Bănci și stații de autobuz inteligente într-o comună fără canalizare din judeţul Alba. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Fără suficient asfalt sau canalizare, dar cu "bănci inteligente" de mii de euro. Este noua găselniţă de a cheltui bani din PNRR în satele româneşti. Se întâmplă în localitatea Lupşa din judeţul Alba, unde edilul a decis să investească bani în bănci smart, pe care nu prea are cine să le folosească. La fel şi în staţii de autobuz inteligente, deşi mijloacele de transport în comun trec rar pe acolo. Localnicii ar fi vrut canalizare, în schimb, dar primarul nu vrea să mai spargă asfaltul pentru aşa ceva.

Comuna Lupşa, judeţul Alba. O localitate cu puţin peste 2.700 de locuitori. Aici, primarul a decis să vină în spijinul oamenilor şi nu oricum. 22 de bănci inteligente au fost cumpărate prin PNRR şi instalate pe străzi.

"Pentru comunitate, pentru a înfrumuseţa şi pentru a-i da un plus valoare fiecărei comunităţi rurale, este foarte important să faci din fiecare câte puţin. Consider că orice investiţie făcută în fiecare comunitate, nu numai la Lupşa, este importantă", a declarat Ioan Radu Penciu, primarul comunei Lupşa, pentru Antena 3 CNN.

Nevoile reale ale locuitorilor sunt însă altele, dar pentru autorităţi e mai important ca localitatea să arate frumos. Cele 22 de bănci cumpărate au loc pe care să stai, un panou solar, baterie, invertor și porturi USB şi wireless pentru încărcarea telefonului. Acestea nu pot fi folosite de toţi locuitorii, pentru că nu toţi oamenii au şi telefoane smart. Proiectele pentru canalizare ori asflatare a comunei mai pot aştepta.

La întrebarea "Banii pe care i-aţi investit în acest proiect puteau să meargă în alte proiecte care să contribuie la bunăstarea mai multor locuitori?", edilul a răspuns: "Probabil că erau şi alte lucruri mult mai importante de făcut cu banii respectivi".

Ulterior, primarul Ioan Radu Penciu a mai adăugat: "Proiectul de canalizare era un proiect vechi, de la vechiul primar, din 2012... 2016, era făcut destul prost şi nu considerăm că era oportună investiţia: să spargem străzile care au fost asfaltate în cadrul altor proiecte pentru a introduce canalizarea".

Pe SEAP, cea mai ieftină bancă vândută prin încredințări directe, în 2026, costă 790 de lei. O bancă inteligentă de la Lupşa, în schimb, costă nu mai puţin de 9.163 lei, adică de 11 ori mai scumpă.

"Întâmplarea face că aceste bănci inteligente înseamnă nişte proiecte scrise la nivel naţional, implementate în cascadă de anumiţi primari din anumite localităţi şi, bineînţeles, este acelaşi proiect, aceeaşi implementare, nici nu mai contează dacă oamenii au nevoie de aşa ceva. În mod evident că sunt mii, mii, mii... multe mii de euro pentru fiecare bancă din aceasta inteligentă şi utilitatea tinde spre zero", a spus un localnic pentru Antena 3 CNN.

Cele 22 de banci inteligente au costat peste 200.000 de lei fără TVA.