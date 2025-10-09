O elevă a venit cu cuțitul la liceu și și-a atacat un coleg pe holul școlii, la Târgu Jiu. Ce a urmat

Eleva care și-a atacat colegul cu cuțitul a fost reținută de polițiști. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Hepta

Scene șocante s-au petrecut într-un liceu din Târgu-Jiu, unde o elevă în vârstă de 18 ani și-a atacat un coleg cu cuțitul.

Doar faptul că între agresoare și victimă s-au interpus mai mulți elevi a făcut ca incidentul să nu se transforme într-o adevărată tragedie.

"E vorba despre o elevă în vârstă de 18 ani, în clasa a XI-a la Liceul "Ioan Culcer" din Târgu Jiu. Aceasta a adus un cuțit în școală, cu care l-a atacat pe un alt elev, în vârstă de 15 ani, în urma unui conflict spontan.

Elevul a avut mare noroc că între el și agresoare au intervenit alți colegi.

Fata cu cuțitul a fost imobilizată și ulterior reținută pentru 24 de ore de polițiști, sub acuzația de amenințare și port ilegal de obiecte periculoase. Ea va fi prezentată în cursul zilei procurorilor cu propunere de arestare preventivă", a relatat Gabriela Mladin, corespondent Antena 3 CNN.

Comunicatul Poliției

"La data de 8 octombrie 2025, polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați în mod direct de către un cadru didactic al unei unități de învățământ din municipiu cu privire la o altercație între doi elevi ai instituției.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că în jurul orei 12:50, în timp ce se afla pe holul liceului, o tânără în vârstă de 18 ani, din comuna Bălești, elevă a clasei a XI-a, în urma unui conflict spontan, ar fi amenințat cu un obiect tăietor-înțepător un alt elev în vârstă de 15 ani, care își urmează cursurile la aceeași unitate de învățământ, fiindu-i provocată o stare de temere.

Tânărului de 15 ani i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii 26/2024, acesta opunându-se emiterii unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de amenințare și port ilegal de obiecte periculoase.

În urma probatoriului administrat de către polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, a fost dispusă reținerea pe bază de ordonanță pe o perioadă de 24 de ore față de tânăra de 18 ani, aceasta fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Dolj, urmând ca la data de 09.10.2025 să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale", se precizează în comunicatul autorităților.