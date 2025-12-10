O femeie a fost rănită grav, după explozia unei butelii într-un apartament din Bihor. Pompierii au evacuat 30 de locatari din imobil

O femeie a fost rănită grav, după explozia unei butelii într-un apartament din Bihor. Sursa foto: ISU

O explozie produsă de o butelie, într-un apartament din Aleșd, județul Bihor, a rănit grav o femeie. Pompierii ajunşi la faţa locului au observat că victima avea arsuri pe aproape jumătate din corp, plus traumatisme. Echipele medicale au stabilizat-o și au dus-o la UPU Oradea. Pompierii au evacuat alţi 30 de locatari și au ventilat casa scării, unde se simțea miros de gaz, conform ISU.

Specialiștii au verificat clădirea și au stabilit că structura nu a fost afectată. Măsurătorile au arătat că nu mai există acumulări de gaz, iar oamenii s-au întors în locuințe. Primele date arată că explozia s-a produs când femeia a aprins lumina în bucătăria improvizată în balcon, unde se acumulase gaz de la butelie.

Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate în cel mai scurt timp, trei echipaje de pompieri din cadrul Stației Aleșd, cu două autospeciale de intervenție și ambulanța SMURD a subunității, un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului 2 Oradea, cu autospeciala CBRN (de primă cercetare și evaluare chimică, biologică, radiologică și nucleară), echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al SAJ.

În momentul sosirii la adresa indicată de apelant, pompierii au constatat că balconul unui apartament situat la etajul 1 al unui bloc de pe strada Ciocârliei din Aleșd se prăbușise, iar o femeie – care în momentul producerii exploziei se afla pe balcon – prezenta arsuri pe aproximativ 30–40% din suprafața corpului, precum și traumatisme.

Echipajele SMURD și SAJ i-au acordat victimei îngrijirile medicale necesare, transportând-o ulterior, la UPU Oradea. Pompierii au procedat la ventilarea casei scării, unde se simțea miros de gaz și la evacuarea a 30 de locatari de la etajele 1 și 2.

Cauza exploziei

La locul deflagrației s-a deplasat și un specialist din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții. În urma analizei efectuate, acesta a concluzionat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Totodată, măsurătorile echipajului CBRN au indicat că nu mai existau acumulări de gaz, astfel că locatarii au putut reveni în locuințe.

Primele cercetări arată că, cel mai probabil, deflagrația s-a produs în momentul în care femeia a aprins lumina în bucătăria amenajată în balcon, unde exista o acumulare de gaz provenită de la butelie.