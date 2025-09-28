O femeie a murit într-un accident rutier petrecut la ieșirea de pe Autostrada A7. Maşina a intrat în coliziune cu un parapet

O femeie în vârstă de 85 de ani şi-a pierdut viaţa duminică în urma unui accident de circulaţie, după ce şoferul autovehiculului în care se afla ar fi pierdut controlul volanului şi s-ar fi izbit de un parapet.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, evenimentul rutier a avut loc în judeţul Buzău, la ieşirea de pe autostrada A7, către DN2 (E85), în dreptul localităţii Vadu Paşii, conform Agerpres.

"Din primele date de la faţa locului a reieşit că autoturismul condus pe direcţia Buzău către Vrancea, de o şoferiţă de 59 de ani, din Bucureşti, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi intrat în coliziune cu un parapet. Accidentul s-a soldat cu decesul unei pasagere de 85 de ani, din Iaşi", a transmis IPJ Buzău.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.