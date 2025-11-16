O femeie din Maramureş a fost găsită moartă în condiţii suspecte. Soţul ei şi fiul sunt principalii suspecţi

1 minut de citit Publicat la 19:03 16 Noi 2025 Modificat la 19:05 16 Noi 2025

Vecinii şi rudele victimei susţin că fiul ar fi încercat să incendieze gospodăria. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Caz şocant în judeţul Maramureş. O femeie de 70 de ani a fost găsită moartă sâmbătă, în condiţii suspecte, iar principalii suspecţi sunt soţul şi fiul acesteia. Cei doi au ajuns în faţa anchetatorilor şi dau explicaţii despre tragedia care a îngrozit comunitatea. Bătrânul le-a spus oamenilor legii că fiul este cel care şi-ar fi ucis mama.

Astăzi, în jurul orei 12:30 la sediul Poliției orașului Seini s-a prezentat un bărbat care le-a spus polițiștilor că fiul și-ar fi omorât mama. "Haideți că mi-a omorât soția. Ieri a amenințat că aprinde casa", a declarat bătrânul în faţa agenţilor. Surse Antena 3 CNN au spus că anchetatorii abia reuşesc să comunice cu pricipalii suspecţi în cazul morţii femeii, întrucât, ei sunt sub influenţa băuturilor alcoolice.

Vecinii şi rudele victimei susţin că fiul, un bărbat de 45 de ani, ar fi încercat să incendieze gospodăria. Focul ar fi fost stins chiar de tatăl lui, care a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare.

"Şi la această oră (n.r.: sâmbătă după-amiaza), cei doi sunt la sediul Poliţiei oraşului Ulmeni, unde sunt audiaţi de poliţişti şi un procuror criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş", a spus Vasile Dale, corespondent Antena 3 CNN.

Cadavrul femeii a fost ridicat și transportat la morga Spitalului Județean de Urgență Baia Mare pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Totodată, cercetările în dosarul penal pentru moarte suspectă deschis de oamenii legii continuă.