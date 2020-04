Coșmarul unei familii din Suceava, încheiat de Paște. ”A fost o minune dumnezeiască!”

”Drama bărbatului a început luna trecută, când, într-o noapte, soția sa diagnosticată cu fibroză pulmonară severă a acuzat dureri care îi tăiau respirația. Alarmat, bărbatul a pus mâna pe telefon și a cerut ajutor.

”În jurul datei de 21, dimineață la ora 4, am fost nevoit să chem salvarea și am dus-o la spital. După internare, am aflat cu stupoare, luni, pe 23, toată situația de la spital, cu medicii infectați, cu toate problemele grave de acolo. (...) Eu cred că soția s-a infectat în spital, pentru că noi nu am avut niciodată niciun simptom”, a declarat bărbatul.

De când femeia a fost internată și până acum, bărbatul i-a fost acesteia nu doar un soț iubitor, ci și un erou. Nu a existat zi în care să nu își viziteze soția în spitalul în care focarul de coronavirus lua amploare de la oră la oră. Ca o răsplată divină, Sâmbăta Mare i-a adus un miracol.

”Faptul că am aflat că i-a ieșit testul negativ, vă dați seama că încă o minune dumnezeiască care ne încălzește sufletele”, a adăugat bărbatul.

Minunea este cu atât mai mare cu cât, spune bărbatul, soția lui a văzut în mai multe rânduri moartea cu ochii.

”Soția mea care a trecut în 2008 printr-un cancer, operată de 3 ori la Iași, cu radiații și citostatice la Cluj. În 91 soția a mai fost la un pas de moarte. A făcut hepatită cronică pe fond nervos”.

Omul le transmite acum un mesaj tuturor românilor: ”Uniți și solidari vom depăși și cea mai grea încercare din istoria omenirii”.