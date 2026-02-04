O primărie de sector din București s-a apucat să repare gropile semnalate de șoferi pe Waze: „Continuați să le anunțați”

1 minut de citit Publicat la 13:30 04 Feb 2026 Modificat la 13:30 04 Feb 2026

În Sectorul 6 din București se repară gropile raportate de șoferi prin aplicația Waze. Sursa foto: Facebook/ Primăria Sectorului 6

Primăria Sectorului 6 din București a început să astupe gropile raportate de șoferi prin aplicația Waze. Conducătorii auto le pot semnala și printr-o aplicație online a instituției.

Potrivit administrației, această metodă le permite autorităților să intervină mult mai rapid decât dacă ar identifica și număra gropile pe teren.

„Colaborăm cu cei de la aplicație și primim informații ori de câte ori le solicităm. Continuați să le anunțați! Le dăm apoi către colegii de la ADPDU Sector 6”, se arată în postarea oficială a Primăriei Sectorului 6.

Primarul Paul Moldovan încurajează astfel cetățenii să semnaleze gropile, folosind atât Waze, cât și aplicația ESector6, pentru a spori siguranța rutieră și eficiența intervențiilor.

Autoritățile subliniază că toate sesizările sunt preluate rapid și prioritizate în funcție de gravitatea defecțiunilor.

Ce cartiere sunt în Sectorul 6 din București

Sectorul 6 din București cuprinde următoarele cartiere: Drumul Taberei, Militari, Crângași, Giulești, Cotroceni, Grozăvești și Apusului.

Aceasta este cea mai mare unitate administrativă a Capitalei ca suprafață și include atât zone rezidențiale, cât și zone cu infrastructură comercială și de birouri.