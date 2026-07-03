O profesoară a fost lovită de fulger în excursia cu elevii pe Vf. Omu: Copiii au fugit după ajutor la o stână, ciobanul a sunat la 112

2 minute de citit Publicat la 12:05 03 Iul 2026 Modificat la 12:05 03 Iul 2026

Elevii coborâți de pe munte de salvamontiști, 2 iulie 2026. Sursa foto: Salvamont Salvaspeo Dâmbovița

O excursie în Masivul Bucegi s-a transformat într-o intervenție contracronometru, după ce o profesoară care însoțea un grup de 14 elevi a fost lovită de fulger în timpul unei furtuni. Copiii au reușit să ajungă la o stână din apropiere, iar ciobanul a alertat imediat autoritățile. Salvamontiștii dâmbovițeni au intervenit pentru salvarea cadrului didactic și evacuarea întregului grup.

Incidentul s-a petrecut joi după-amiază, pe traseul turistic dintre Vârful Omu și Peștera Ialomiței. Grupul, format din 14 copii și un cadru didactic, cobora de pe munte când a fost surprins de o furtună puternică.

În zona Stânei Șugări, profesoara a fost lovită de fulger și a rămas inconștientă.

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Elevii au reușit să ajungă la stâna din apropiere, unde au cerut ajutor.

Ciobanul a sunat imediat la 112 și a transmis Dispeceratului Salvamont informații despre locul producerii incidentului și starea victimei.

O echipă a Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița s-a deplasat de urgență la locul intervenției. După acordarea primului ajutor și stabilizarea victimei, salvatorii montani au transportat-o pe targă, prin teren dificil, până la Baza Salvamont Peștera.

De acolo, profesoara a fost preluată de echipajele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean, care au continuat acordarea asistenței medicale și au transportat-o la spital.

Arsuri pe 30% din suprafața corpului

În urma evaluării medicale, femeia prezenta arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor, pe aproximativ 30% din suprafața corporală. Aceasta a fost transportată la spital în stare conștientă.

De asemenea, unul dintre elevi a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital, după ce a suferit un traumatism la un membru inferior.

După încheierea primei misiuni, echipa Salvamont a revenit în teren pentru recuperarea celor 14 elevi, care au fost conduși în siguranță până la autocarul ce îi aștepta. Ulterior, copiii au fost transportați la pensiunea din Bușteni unde erau cazați.

Pericole pe munte în timpul furtunilor

În urma intervenției, salvamontiștii dâmbovițeni au atras atenția asupra riscurilor majore generate de furtunile din zona montană și le recomandă turiștilor să evite crestele, vârfurile și obiectele metalice izolate în cazul descărcărilor electrice.

Totodată, aceștia le recomandă celor care intenționează să ajungă în munții din județul Dâmbovița să se informeze în prealabil, la punctele Salvamont sau telefonic, despre starea traseelor și condițiile meteo.

Salvamontiștii au mulțumit ciobanului de la Stâna Șugări pentru promptitudinea cu care a anunțat incidentul, precum și echipajelor SMURD și Serviciului de Ambulanță Județean pentru colaborarea din timpul intervenției.