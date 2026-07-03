Femeie lovită de trăsnet, incendii și zeci de case inundate, după furtuni. Codul galben de vijelii e valabil până sâmbătă dimineața

Pentru informarea populaţiei au fost emise 14 mesaje prin sistemul RO-ALERT în 8 judeţe. Foto: DSU/Facebook

Furtunile din ultimele 24 de ore au făcut ravagii în 61 de localități din 20 de județe. O profesoară a fost lovită de trăsnet în timp ce se afla într-o drumeție cu elevii și a suferit arsuri grave. Tot din cauza trăsnetelor au izbucnit mai multe incendii. Zeci de case, curți și beciuri au fost inundate. Vântul puternic a dărâmat copaci și stâlpi de electricitate, avariind mai multe mașini, relatează Agerpres.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că, în urma furtunilor puternice, au fost înregistrate, în intervalul 02.07.2026, ora 08:00 - 03.07.2026, ora 07:00, efecte în 61 de localităţi din 20 de judeţe - Argeş, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea.

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Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 23 de case, 47 curţi, 5 anexe gospodăreşti, 44 beciuri/subsoluri, 2 instituţii publice, 8 operatori economici şi de pe 2 străzi, pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la acoperişurile a 9 imobile şi degajarea a 64 de copaci şi 5 stâlpi de electricitate prăbuşiţi, fiind avariate 5 autovehicule.

Traficul rutier a fost temporar afectat pe un drum judeţean (DJ 700/HD) din cauza apei acumulate pe carosabil.

De asemenea, traficul feroviar a fost temporar afectat pe Magistrala 200 (între staţiile Braşov şi Bartolomeu din judeţul Braşov) din cauza apei acumulate pe calea ferată.

Dezastru în 20 de județe după furtuni

Efecte semnificative au fost înregistrate în:

județul Dâmbovița, localitatea Padina: o profesoară a fost lovită de trăsnet în timp ce se deplasa cu un grup de 14 minori pe un traseu montan. După evaluarea medicală s-a constatat că victima prezenta arsuri de gr. I și II la nivelul membrelor, pe aproximativ 30% din suprafața corporală, fiind transportată la spital conștientă. Totodată, după evaluarea medicală a minorilor, 1 copil a necesitat transportul la spital ca urmare a unui traumatism la un membru inferior.

o profesoară a fost lovită de trăsnet în timp ce se deplasa cu un grup de 14 minori pe un traseu montan. După evaluarea medicală s-a constatat că victima prezenta arsuri de gr. I și II la nivelul membrelor, pe aproximativ 30% din suprafața corporală, fiind transportată la spital conștientă. Totodată, după evaluarea medicală a minorilor, 1 copil a necesitat transportul la spital ca urmare a unui traumatism la un membru inferior. județul Maramureș, localitatea Leordina: din cauza unui trăsnet s-a produs un incendiu la acoperișul unei case, arderea s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 60 mp. În urma evenimentului nu au rezultat victime.

din cauza unui trăsnet s-a produs un incendiu la acoperișul unei case, arderea s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 60 mp. În urma evenimentului nu au rezultat victime. județul Maramureș, localitatea Rogoz: din cauza unui trăsnet s-a produs un incendiu la acoperișul unei anexe (adăpost de animale), arderea s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 80 mp. În urma evenimentului nu au rezultat victime.

din cauza unui trăsnet s-a produs un incendiu la acoperișul unei anexe (adăpost de animale), arderea s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 80 mp. În urma evenimentului nu au rezultat victime. județul Brașov, municipiul Brașov: din cauza apei acumulate pe o stradă, o ambulanță SAJ care se deplasa la spital nu a mai putut înainta. Ambulanța a fost tractată din zona inundată cu o autospecială din cadrul ISU, iar pacientul a fost preluat de un echipaj SMURD și a fost transportat la spital;

Dezastru a fost și în Capitala deja afectată puternic de furtuna de acum două zile. Astfel, în ultimele 24 de ore, în București, s-a intervenit pentru evacuarea apei din 33 beciuri/subsoluri, 1 curte operator economic, îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 8 imobile și degajarea a 41 de copaci prăbușiți. De asemenea, în 7 localități din județului Ilfov s-a intervenit pentru evacuarea apei din 2 case, 1 curte, 3 beciuri/subsoluri, 1 stradă și degajarea a 2 de copaci prăbușiți. Ploile puternice au făcut prăpăd și în Sibiu. Pompierii au intervenit în 54 de situaţii de urgenţă provocate de fenomenele meteorologice care au afectat joi seara patru localităţi din judeţ, cele mai multe solicitări fiind în municipiile Sibiu şi Mediaş, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU). În municipiul Sibiu au fost înregistrate 41 de intervenţii. Dintre acestea, 27 au vizat evacuarea apei din subsoluri şi locuinţe, inclusiv din două sedii ale unor operatori economici. Totodată, pompierii au degajat nouă copaci căzuţi pe carosabil sau peste autoturisme şi au intervenit în alte cinci cazuri pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie desprinse. În municipiul Mediaş, echipajele ISU au fost solicitate la 11 intervenţii pentru evacuarea apei din diverse locaţii, dintre care trei au fost la operatori economici. Alte două intervenţii au avut loc în localităţile Dobârca şi Apoldu de Sus, unde pompierii au îndepărtat copaci căzuţi în urma vremii nefavorabile. „Din fericire, în urma acestor evenimente nu au fost înregistrate victime”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Mesaje RO-ALERT, emise în 8 județe

Pentru informarea populaţiei au fost emise 14 mesaje prin sistemul RO-ALERT în 8 judeţe - Botoşani, Constanţa, Galaţi, Maramureş, Sibiu, Suceava, Tulcea şi Vrancea, precum şi 7 mesaje prin sistemul CRAWL-TVR în 6 judeţe - Botoşani, Constanţa, Maramureş, Sibiu, Suceava, Tulcea.

În prezent nu sunt semnalate persoane blocate sau urgențe medicale ce nu pot fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice. La momentul raportării nu sunt intervenții în desfășurare.

Cod galben de vijelii

Aproape toate regiunile ţării se vor afla sub un Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torenţiale şi vijelii până sâmbătă dimineaţa, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).



Vineri, 3 iulie, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm).



În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 30 - 40 litri/mp.



Vremea va fi instabilă şi în Bucureşti timp în care vor fi intervale cu averse torenţiale, vijelii şi descărcări electrice, pe fondul unor maxime termice ce vor ajunge la 31 de grade Celsius.



Până sâmbătă dimineaţa, cerul va avea înnorări temporar accentuate şi mai ales după-amiaza şi noaptea vor fi averse torenţiale (5 - 15 litri/mp şi izolat peste 20 litri/mp) şi frecvente descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în timpul ploilor (viteze de 50 - 60 km/h).



Valorile maxime de temperatură în Capitală vor oscila între 29 şi 30 de grade, iar cele minime ajung la 17 - 18 grade Celsius.



Atenţionarea ANM a fost emisă pentru intervalul 3 iulie, ora 10:00 - 4 iulie, ora 10:00.