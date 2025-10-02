O şoferiţă a făcut prăpăd în parcarea unui mall din Târgu-Jiu. Cum a ajuns să distrugă bariera şi să lovească alte maşini

O şoferiţă a făcut prăpăd în parcarea unui mall din Târgu-Jiu. Cum a ajuns să distrugă bariera şi să lovească alte maşini. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

O şoferiţă a produs un dezastru în parcarea unui mall din Târgu-Jiu, unde mai multe maşini au fost distruse. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere, informează Antena 3 CNN.

Femeia în vârstă de 33 de ani a ajuns la mall-ul din Târgu-Jiu şi a încercat să pătrundă în parcare, dar când a ajuns la barieră nu şi-a asigurat maşina. Autoturismul a plecat de pe loc. Femeia încearcă să coboare din maşină, dar aceasta pleacă de pe loc şi distruge bariera. Apoi a lovit un alt autotusim parcat, pe care l-a aruncat din parcare în stradă.

A avut noroc că ceilalți şoferi au fost vigilenţi şi au avut timp să oprească mașinile care circulau pe stradă. Poliţiştii au constatat că şoferiţa nu consumase alcool şi au sancţionat-o cu 810 lei pentru neasigurarea maşinii.