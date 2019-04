O tânără de 24 de ani a murit în Cluj, la un concurs, sub ochii soțului și tatălui ei: "Pur și simplu a fost strivită de ATV". Numele blestemat pe care îl poartă panta pe care s-a petrecut tragedia VIDEO

foto: Vocea Vâlcii

Katie Amelia Hodgson, o concurentă britanică de 24 de ani a murit, joi, în timpul cele mai dificile curse de ATV-uri din Europa, Hunt The Wolf 2019, ce a avut loc la Sâncraiu, în județul Cluj.

La ediția dinn acest an au ajuns sportivi din 16 țări: Serbia, Ungaria, Cehia, Croația, Slovacia, Italia, Marea Britanie, Lituania, Polonia, Belgia, Suedia, Germania, Franța, Elveția, Slovenia și Romînia, scrie voceavalcii.ro.

"A fost o panta grea, la categoria crossover... aceea fata a coborat panta inclinata aproape 75 grade... ATV-ul s a rasturnat, ea a fost aruncata pe panta in jos, iar ATV-ul a căzut peste ea. Pur si simplu a fost strivita de ATV. În mod normal, la o panta asa de periculoasă, trebuie sa stea cineva din staff acolo sau macar o ambulanta să fie în zonă, mai aproape! Nu era nimeni acolo! Din ce stiu, tânăra a concurat cu sotul ei. Am înţeles că alaturi de ea era si tatal acesteia. Eu am plecat de la baza de la finish normal, unde a fost si locatia parcarea de ATV-uri. Am vazut cum toata lumea a fugit din parcare inclusiv ambulanta, care era la baza. Am facut pana acolo aproximativ 15 minute. Am ajuns la aceea panta numita "Killer", unde am vazut aceea fata intinsa, iar atv ul undeva jos, se vede si in poze!", a declarat un martor pentru voceavalcii.ro.