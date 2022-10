Oraşul din ţară unde cresc roșiile negre cu proprietăți în prevenirea cancerului

Au apărut roșiile negre cu proprietăți în prevenirea cancerului. Creat în urmă cu aproximativ şapte ani de cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, acest soi de tomată are o mulţime de beneficii pentru sănătate, pigmentul roşiei având proprietăți anticancerigene.

Sursa foto: stiridebuzau.ro

Cercetătorii americani tocmai au făcut acest anunț triumfal în publicațiile de specialitate. Ce nu se știe peste ocean, însă, este că la noi crește de mulți ani acest soi de tomate cu pigment negru, benefic sănătății.

Soiul de tomată cu pigment negru a fost creat de cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău.

"Un fruct ajuns la maturitate, pulpă aproape asemănătoare cu tomata clasică, prezintă semințe, nu prezintă nervuri lemnoase în interior. Este foarte gustos, parfumat, aromat, foarte bun de consumat în stare proaspătă. Sigur, cred că pot fi utilizate și în diverse preparate culinare", a explicat pentru stiridebuzau.ro, cercetătorul Costel Vânătoru, directorul forului științific de la Buzău.

Tomata neagră, sau violet, așa cum este denumită de horticultorii americani, este bogată în antocieni, acel pigment puternic ce poate fi găsit și natural în alimente precum afinele, varza roșie și alte numeroase legume și fructe numite adesea super-alimente.

Această roșie este cultivată de mai mulți ani la Buzău, pe un lot experimental. Echipa cercetătorului Costel Vânătoru a îmbunătățit tomata închisă la culoare și a reușit să stabilizeze acest soi.

„În urma lucrărilor de ameliorare am obținut o linie stabilizată, practic un soi care poate fi înmulțit prin semințe de la an la an și care produce aceste fructe închise la culoare bogate în antociani, pigmenți antocianici, cunoscuți ca antioxidanți, deci substanțele flavonoide care contribuie la prevenirea cancerului”, spune Costel Vânătoru, director Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău.

Tomata neagră obținută la Buzău mai trebuie doar înregistrată la OSIM. În același stadiu mai sunt alte câteva soiuri de tomate, cu forme și culori neobișnuite, precum roșia în formă de ardei capia sau tomata tigrată.