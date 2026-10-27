Orașul din România în care iluminatul public va fi "aproape complet" alimentat de un parc fotovoltaic. Ce se întâmplă cu surplusul

Parc fotovoltaic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Un parc fotovoltaic va acoperi cea mai mare parte a consumului de energie pentru iluminatul public și va contribui la reducerea cheltuielilor cu electricitatea în Sibiu, anunță marți municipalitatea. Parcul va fi amplasat în Dealul Dăii.

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor, în valoare de 28,05 milioane de lei, a fost semnat cu asocierea dintre Energotehnica SRL și Energototal SRL, în urma unei proceduri de achiziție publică. Investiția este finanțată din fonduri europene, în cadrul Fondului pentru Modernizare, prin Ministerul Energiei.

"Iluminatul public este unul dintre marii consumatori publici de energie. Am conceput acest proiect pentru crearea unui parc fotovoltaic care va acoperi cea mai mare parte din consum. Acesta este important pentru că, pe de o parte, va crește independența energetică a municipiului, asigurând energie verde din surse regenerabile, iar pe de altă parte va scădea cheltuiala publică cu energia, în contextul în care această utilitate este scumpă", a declarat Astrid Fodor, primar al municipiului.

Parcul fotovoltaic va avea o capacitate totală instalată de 4,8 MW, iar proiectul prevede o producție de minimum 6.468 MWh pe an.

Lucrările la parcul fotovoltaic urmează să înceapă anul viitor

Etapa de proiectare se va desfășura în termen de două luni de la semnarea contractului și va include elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a documentației pentru obținerea autorizației de construire, precum și verificarea documentațiilor și obținerea avizelor necesare.

Lucrările sunt programate să demareze la începutul anului 2027. De la emiterea ordinului de începere, constructorul va avea la dispoziție cinci luni pentru instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor.

Potrivit municipalității, instalația va funcționa în regim de prosumator, prin injectarea energiei produse în rețeaua națională de distribuție. Astfel, va fi compensată o parte din cheltuiala cu energia electrică utilizată pentru obiectivele publice.

Primăria Sibiu a depus și un alt proiect pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile, destinat achiziționării unor baterii pentru stocarea surplusului de energie produs de parc. Acest proiect, în valoare de 25,47 milioane de lei, urmărește păstrarea energiei până când aceasta poate fi injectată în rețeaua de distribuție.