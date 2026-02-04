Orașul din România unde șeful CJ a cerut "cele mai severe sancțiuni" după ce un pacient la spital nu a primit pernă

1 minut de citit Publicat la 13:14 04 Feb 2026 Modificat la 13:14 04 Feb 2026

Prefectul CJ Arad a relatat cazul unui pacient căruia rudele i-au cumpărat pernă la internare, după ce spitalul nu i-a oferit una. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a relatat, miercuri, un incident la spitalul din municipiu, precizând solicită "cele mai severe sancțiuni" în cazurile de abuz.

Într-o postare pe Facebook, Cionca a menționat că un pacient al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad a reclamat faptul că a fost nevoit să-şi cumpere pernă, pentru că nu i-a fost oferită una la internare.

Însuși pacientul i-a sesizat cazul șefului administrației județene.

Conform sesizării, bolnavul în cauză fost internat după ce a aşteptat câteva ore la Urgenţe şi "cu chiu, cu vai" i s-a găsit un pat, dar fără pernă, iar aparţinătorii au fost nevoiţi să îi cumpere una.

Cionca i-a cerut explicaţii managerului SCJU Arad.

Explicația șefului spitalului: Nu mai erau perne curate pe secție, dar erau în stoc

Acesta din urmă i-a transmis că pe secţia respectivă nu mai erau perne curate.

Directorul a admis, totuși, că infirmiera şi asistenta responsabile de salon ar fi trebuit să solicite lenjerie superiorului ierarhic, în stocul spitalului existând "suficiente perne curate".

Pentru că nu au respectat procedurile, cele două angajate vor fi sancţionate, se spune în răspunsul conducerii SCJU Arad.

Potrivit președintelui Consiliului Județean, conducerea spitalului şi-a exprimat "dezaprobarea faţă de disconfortul creat" şi i-a încurajat pe pacienţi şi aparţinători să sesizeze eventualele probleme medicului curant, medicului-şef al secţiei sau asistentului-şef.

"În spital, pacientul trebuie să fie în centrul preocupărilor tuturor cadrelor medicale, indiferent că sunt brancardieri, infirmieri sau medici specialişti.

Oamenii care ajung acolo cu o afecţiune nu trebuie să simtă nici neglijenţa şi nici indispoziţia de moment a unor angajaţi.

Cadrele medicale care nu fac faţă acestor cerinţe se pot transfera în sistemul privat sau se pot reorienta în carieră", a avertizat Iustin Cionca în postarea sa.

Șeful CJ Arad: Solicit anchetă pentru fiecare abuz și cer aplicarea celor mai severe sancțiuni

El a adăugat că solicită anchetă "pentru fiecare abuz, pentru absolut fiecare derapaj" şi cere "cele mai severe sancţiuni".

Recent, un alt caz de la SCJU Arad a stârnit numeroase reacţii critice, inclusiv din partea preşedintelui Consiliului Județean.

Atunci, un paznic de la Urgenţe i-a luat scaunul unei paciente cu febră, motivând că este al său.

Doi paznici care au lucrat pe tura respectivă şi-au dat demisia după ancheta internă dispusă în acest ultim caz.