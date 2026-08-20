Orașul lui Bolojan începe să facă economie la apă. Ce restricții impune Primăria Oradea din cauza secetei

Oradea începe să reducă consumul de apă din cauza secetei. Foto: Getty Images

Primăria Oradea a început să reducă folosirea apei în spațiile publice, după ce seceta s-a accentuat în Bihor, iar consumul a ajuns la valori ridicate. Alimentarea populației nu este deocamdată afectată, însă municipiul a activat primul nivel al propriului plan pentru perioadele cu deficit de apă, relatează ebihoreanul.ro.

Situația este mult mai dificilă în alte zone din județ. La sfârșitul săptămânii trecute, 33 de localități din Bihor aveau restricții la furnizarea apei potabile, iar în comunele Derna și Popești râul Bistra a secat, lăsând unele gospodării fără apă la robinet.

În Oradea, apa este furnizată în continuare fără program și fără reducerea presiunii, chiar dacă nivelul Crișului Repede este scăzut. Primăria a trecut însă la Nivelul I - alertă preventivă, prevăzut în planul aprobat pe 28 iulie. Acesta se aplică atunci când rezervele scad, prognoza indică secetă sau consumul depășește valorile obișnuite.

Pentru populație, folosirea apei potabile la spălarea trotuarelor și curților sau la umplerea piscinelor și bazinelor decorative fără recirculare este interzisă. Autoritățile recomandă și reducerea udării spațiilor verzi și a spălării mașinilor acasă. Deocamdată nu sunt făcute controale privind respectarea acestor reguli.

Primăria și-a redus, la rândul ei, consumul. „În majoritatea zonelor publice au fost reduși timpii de udare, iar acolo unde condițiile din teren au permis, irigarea a fost sistată complet”, a declarat pentru ebihoreanul.ro Octavian Haragoș, purtătorul de cuvânt al municipalității.

Irigarea continuă însă în zonele unde oprirea ei ar afecta rapid amenajările. Este cazul gazonului dintre liniile de tramvai, care se întinde pe aproximativ patru kilometri.

Unele parcuri nu sunt afectate de restricții pentru că folosesc apă din foraje proprii.

În schimb, din august a fost oprită spălarea străzilor, cu excepția zonei centrale, unde operațiunea se face la jumătate din frecvența obișnuită.

Dacă seceta se agravează, Oradea poate trece la Nivelul II, care presupune măsuri mai dure: interzicerea udării gazonului între orele 8:00 și 20:00, a umplerii piscinelor private și a spălării autoturismelor cu apă potabilă, cu excepția spălătoriilor care reciclează apa. Ar putea fi restricționată și irigarea terenurilor sportive, iar Compania de Apă ar putea reduce presiunea sau introduce furnizarea după program.

Nivelurile III și IV prevăd restricții și mai severe, până la limitarea consumului marilor utilizatori și folosirea apei cu prioritate pentru populație, prepararea hranei, igienă, spitale și servicii de urgență.