Percheziții la Spitalul Bagdasar din București: Doi medici au fost duși la audieri. Un pacient ars ar fi fost neglijat și a murit

UPU Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Sunt percheziții, miercuri, la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, într-un dosar privind moartea suspectă, la finalul lunii august, a unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși a spitalului.

În cadrul acțiunii a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, iar procurorii au emis două mandate de aducere pe numele a două cadre medicale. Acestea sunt conduse la sediul Parchetului pentru audieri.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, printre persoanele vizate se numără dr. Eugen Turcu, medic coordonator al Unității de Arși, și o doctoriță. Cei doi sunt acuzați că nu ar fi acordat pacientului îngrijirile medicale corespunzătoare și că ar fi consemnat date nereale în foaia de observație după decesul acestuia.

Parchetul a precizat că decesul pacientului a survenit la data de 31 august 2025, iar până în prezent există indicii că acesta nu a beneficiat de tratamentul medical specific cazurilor de arsuri grave.

„Activitățile efectuate vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, existând indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice”, a transmis Parchetul.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri, urmând ca instituțiile să revină cu detalii atunci când ancheta o va permite.