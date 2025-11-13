Peste 100 de elevi din Constanța învață în frig, după ce fochistul școlii s-a pensionat. “Ordonanța-trenuleț” a blocat angajările

2 minute de citit Publicat la 19:59 13 Noi 2025 Modificat la 19:59 13 Noi 2025

Peste 100 de elevi dintr-o comună din Constanţa sunt nevoiţi să înveţe în frig. FOTO: Captură video / Antena 3 CNN

Peste 100 de elevi dintr-o comună din Constanţa sunt nevoiţi să înveţe în frig. Temperatura din clase nu depăşeşte 10 grade celsius, iar mulţi copii s-au îmbolnăvit din cauza acestei situaţii. S-a ajuns aici după ce fochistul s-a pensionat şi nu mai are cine să pornească centrala şcolii. Conducerea unităţii de învăţământ spune că nu poate face angajări din cauza ordonanţei-trenuleţ.

Peste 100 de copii de la şcoala primară din comuna constăţeană Rasova învaţă în aceste condiţii. Fochistul şcolii a ieşit la pensie în luna august.

“Am făcut demersuri și către primărie și către inspectorat, dar conform Ordonanței 156 nu putem organiza concurs pentru angajare.

Dacă se ia curentul trebuie, există procedura în care se scoate tot jarul afară și deci sunt niște lucruri care trebuie făcute de o persoană calificată, evident, de o persoană calificată care să supravegheze tot timpul centrala”, a precizat directorul unității de învățământ.

Şi primarul din Rasova susţine că a căutat soluţii:

“La o centrală nu poate să lucreze oricine și nu poate să o pornească oricine pentru că puteam să suplimentăm, dar ar trebui să ne gândim la consecințe, pentru că o centrală poate să bubuie, poate să explodeze și atunci o să ne batem toți cu capul de pereți, dar e prea târziu.

Am discutat cu directorul școlii, cu cadrele didactice, deci inclusiv directorul școlii a făcut adresă la inspectorat, am vorbit chiar eu și cu domnul inspector șef”, a spus Mihalache Neamțu, primarul din Rasova.

Potrivit inspectorului școlat general din cadrul ISJ Constanța, Sorin Mihai, conducerea șoclii este cea care trebuie să găsească soluții: “Cu siguranta se pot rezolva problemele care apar. Aici ține în mod special de intervenția managerială a directorului unitătți de învățământ și de identificarea celor mai bune soluții”.

Părinţii cer ca cei mici să înveţe în condiţii decente şi povestesc că mulţi copii au răcit din cauza temperaturilor scăzute din sălile de curs:

“Din moment ce vine la școală și ajunge acasă cu degețelele vinete că nu poate să scrie de frig. E foarte grav”, a spus unul dintre părinții copiilor.

“A spus că e frig, stă cu gecuța pe ea. E deja înfundat nasul”, a precizat un alt părinte.

Într-o situaţie similară se află şi Şcoala Gimnazială Numărul 1 din Siliştea. Aici însă, s-a găsit o soluţie...tot fără ajutorul autorităţilor.

“Domnul fochist s-a pensionat de drept. Acum, când a venit sezonul rece am apelat la el să lucreze în regim de voluntariat. A dorit să colaboreze în ideea în care totuși cunoaște acești copii de atâția ani și pur și simplu nu s-a îndurat să îi lase în frig”, a precizat Adrian Ionașcu, director al Şcolii Gimnaziale Numărul 1 din Siliştea.

Şi aici ar trebui luate însă măsuri urgente. În caz contrar, atât copiii din Rasova vor învăţa în frig, cât şi cei din Siliştea.