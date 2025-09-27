Antena 3 CNN Actualitate Locale Pieton accidentat mortal, sâmbătă dimineaţă, la Băneşti. Şoferul spune că victima era deja întinsă pe jos

Un pieton a fost accidentat mortal, sâmbătă dimineaţă, pe DN 1, la Băneşti, şoferul vehiculului care l-a lovit spunându-le anchetatorilor că acesta era întins pe jos.

"Echipajele s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, iar din primele verificări a reieşit că un bărbat care conducea un ansamblu de vehicule pe DN 1, din direcţia Braşov către Bucureşti, ar fi accidentat un pieton. În urma producerii accidentului rutier a rezultat decesul pietonului", a informat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Surse judiciare au declarat că şoferul le-a spus poliţiştilor că victima era întinsă pe jos. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoare negativă, conform Agerpres.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier şi pentru dispunerea tuturor măsurilor legale. 

