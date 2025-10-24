Podul Prieteniei se închide o zi: Pe ce dată va fi oprită circulația și ce alte rute România-Bulgaria pot folosi șoferii

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse dintre România și Bulgaria. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto/ Alex Micsik

Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată temporar, timp de o zi, pentru efectuarea unor lucrări de construcţie.

„Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că, în urma unei notificări transmise de autorităţile de frontieră bulgare, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, în data de 04.11.2025, circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată temporar pentru efectuarea unor lucrări de construcţie. Lucrările de construcţie şi montaj sunt planificate începând cu data de 04.11.2025, ora 09:00, până pe data de 05.11.2025, ora 09:00”, se arată, vineri, într-un comunicat de presă al ITPF Giurgiu.

În urma acestor lucrări se instituie următoarele restricţii de circulaţie pe Podul Prieteniei, în perioada 04.11.2025, ora 09:00 - 04.11.2025, ora 21:00, circulaţia va fi oprită pentru toate tipurile de autovehicule, în perioada 04.11.2025, ora 21:00 - 05.11.2025, ora 09:00, va fi permisă circulaţia doar autovehiculelor cu masă maximă admisă până la 3,5 tone, precum şi vehiculelor care efectuează transport de persoane.

Începând cu data de 05.11.2025, ora 09:00, circulaţia va fi reluată pentru toate categoriile de autovehicule.

Măsura este necesară pentru a evita producerea de vibraţii în timpul procesului de betonare şi stabilizare a panourilor portante.

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, autorităţile de frontieră recomandă conducătorilor auto şi firmelor de transport să îşi planifice traseele în mod eficient şi să ia în considerare rutele alternative din Dolj, prin Calafat, Bechet, judeţul Teleorman cu PTF Zimnicea, Turnu Măgurele, judeţul Călăraşi cu PTF Călăraşi şi punctele de trecere a frontierei Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir din judeţul Constanţa.