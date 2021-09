Lecţie de viaţă de la un elev autist care a reuşit imposibilul: "Nu există nu se poate, orice problemă are și o rezolvare. Caută răspunsul!"

Deşi suferă de autism, una dintre cele mai grave tulburări neuropsihice, Crin Constantin Cosmescu, nu s-a lăsat bătut şi a reuşit imposibilul.

Originar din Argeş, Crin a studiat la Școala nr.12 din Pitești şi, în ciuda tuturor provocărilor, a reuşit să devină absolvent al Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj” București.

Prin exemplul său personal, Crin, elevul autist care a reuşit imposibilul, ne învață una din cele mai importante lecții de viaţă: Nu există nu se poate, orice problemă are și o rezolvare. Caută răspunsul!

Bucuros de performanța obținută elevul şi-a spus povestea pe pagina sa de socializare.

„Sunt autist, am învins, am reușit și am luat bacalaureatul! Dacă a fost greu? Nu, a fost cumplit de greu! Ceea ce învățam tot uitam! Ce urma? Dezamăgire, furie, frustrare, deznădejde, dar niciodată renunțare! Am reușit pentru că nu m-am gândit nicio clipă să renunț, chiar dacă mulți au spus că nu pot. Mama este cea care îmi spunea: „Nu există nu se poate, orice problemă are și o rezolvare. Caută răspunsul!”

Alexandru Stoica a fost omul care m-a „forțat” să învăț, să câștig premii, să nu renunț. Nu îmi este tată biologic, dar este tată prin iubire, grijă și încurajare! Sunt fericit! În spatele acestei fericiri se ascund sudoare, nervi, supărare, răbdare, multe ore de meditații și terapie, bunici sfătuitori, profesori răbdători, o soră grijulie, o mamă încăpățânată și Alexandru Stoica, „tatăl prin iubire”, căruia îi datorez acest frumos rezultat!

Mulțumesc din suflet că sunteți parte din fericirea mea! Mamei mele, ființa încăpățânată și puternică din viața mea, îngerului meu păzitor, iubirea mea eternă; îi mulțumesc pentru sacrificiu, pentru că a făcut chiar și imposibilul ca eu să fiu sănătos și fericit! Dulce mamă, te iubesc! „Fiecare cuvânt al mamei mele este ca o liră de aur", este mesajul emoționant al tânărului autist care a reuşit imposibilul, citat de presa locală.

Autismul este una dintre cele mai grave tulburări neuropsihice. În lume, un copil din 60 este diagnosticat cu această boală.

