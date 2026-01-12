Se închide o importantă fabrică de componente auto din Ploiești. Peste 1.000 de angajați vor intra în șomaj

Restructurare a operațiunilor în cadrul fabricii Adient din Ploiești. FOTO: Adient/Facebook

Fabrica Adient din Ploiești se va închide de anul viitor, peste 1.000 de angajați urmând să își piardă locurile de muncă, potrivit Observatorul prahovean.

Adient EMEA a anunțat prin intermediul unui comunicat de presă că anticipează o restructurare a operațiunilor în cadrul fabricii sale din Ploiești.

„Transformările profunde la nivelul întregii industrii auto au făcut ca Adient să se confrunte cu presiuni comerciale semnificative și, în acest context, compania anticipează întreruperea operațiunilor la fabrica din Ploiești”, transmite compania.

„Acest demers a devenit necesar pentru a putea menține reziliența și competitivitatea companiei pe termen lung, având în vedere provocările economice continue. Principalii factori vizează incertitudinea legată de ritmul tranziției către e-mobility, scăderea cererii din partea consumatorilor și declinul general al volumelor din piață, coroborat cu o concurență în creștere”, mai scrie în comunicatul Adient.

Amintim că până în luna septembrie a anului trecut, deja peste 19.000 de oameni au fost notificați că își vor pierde locul de muncă. Urmează și alte sectoare în care se vor face concedieri. Nu mai puțin de 50.000 de angajați din construcții și din industriile conexe ar putea fi dați afară în următoarea perioadă.

Fabrica de componente auto Aptiv, din orașul Ineu, județul Arad, urma să se închidă din luna decembrie, conform autorităţilor locale, care au spus că producţia se va muta într-o ţară din afara Uniunii Europene.

De asemenea, peste 5.000 de angajaţi din sectorul bancar au rămas fără loc de muncă în 2025. Sindicaliştii din acest domeniu atrag atenţia că oamenii au fost daţi afară din două motive: digitalizare şi fuziunea dintre unele bănci.