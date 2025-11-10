Domeniul din România în care au fost daţi afară 5.000 de oameni. Şi mai urmează un val de restructurări

Veniturile mici şi scumpirile îi fac pe români să strângă bine cureaua. FOTO: Getty Images

Peste 5.000 de angajaţi din sectorul bancar au rămas fără loc de muncă. Sindicaliştii din acest domeniu atrag atenţia că oamenii au fost daţi afară din două motive: digitalizare şi fuziunea dintre unele bănci. Ei afirmă că urmează un nou val de concedieri, de data asta din cauza implementării Inteligenţei Artificiale.

Angajaţii din sectorul bancar avertizează, aşadar, că este posibil să rămână noi persoane fără un loc de muncă.

De asemenea, şi sectorul IT este grav afectat de progresul AI. Recent, s-a vorbit despre concedierea unor sute de oameni de la una dintre cele mai mari companii de IT la nivel mondial.

La nivel naţional, conform statisticii oficiale, doar din ianuarie până în septembrie, angajatorii au notificat că vor concedia aproximativ 20.000 de persoane. Jumătate dintre acestea deja au rămas fără loc de muncă. Oamenii care au rămas fără job trebuie să verifice dacă, potrivit contractului de muncă, au dreptul la salarii compensatorii.

Avertisment al patronilor: Aproximativ 50.000 de angajați ar putea să fie dați afară în 2026

Aproximativ 50.000 de angajaţi din construcţii şi industrii conexe ar putea să fie daţi afară în perioada următoare. Patronii spun că de vină este blocarea proiectelor finanţate cu bani publici. Vestea vine după ce, în primele nouă luni ale anului, în întreaga ţară, firmele au concediat deja 10.000 de oameni. Domeniul industrial, producţia de autoturisme şi fabricile, sunt cele mai afectate.

În oraşul Ineu, judeţul Arad, vestea că cel mai mare angajator la nivel local pune lacătul pe uşă a bulversat comunitatea. Fabrica de componente auto ar urma să se închidă în luna decembrie şi peste 800 de angajaţi vor rămâne fără loc de muncă în prag de sărbători.

Cele mai afectate domenii

Potrivit ANOFM, cele mai afectate domenii sunt: