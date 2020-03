Preotul din Hoceni ia apărarea bărbatului care a ucis un copil: "O să treceţi peste. Vă suntem aproape"

Preotul paroh Ştefan Iulian și-a arătat susţinerea faţă de bărbatul acuzat de omor calificat, comentând pe pagina de Facebook a acestuia.

„Lucrurile nu rămân niciodată neresplătite; Indiferent dacă sunt bune, ori rele! Curaj! A fost o încercare mare, dar împreună cu ajutorul lui Dumnezeu o să treceţi peste! Şi nu uitaţi că aveţi şi prieteni! Şi nu pot duşmanii să distrugă cât pot clădi prietenii şi prietenia. Asta e ce contează. Vă suntem aproape!”, a transmis preotul pe pagina de Facebook a bărbatului arestat pentru omor calificat.

Reacţia clericului a fost criticată imediat.

„Nu justific în niciun fel fapta! Numai că toţi care comentaţi ştiţi povestea doar din prisma celor spuse din presă şi blestemaţi şi aruncaţi cu piatra! Acest copil, Dumnezeu să-l odihnească în pace, dacă nu era situaţia aceasta, vă asigur că făcea lucruri în urma cărora ar fi suferit mulţi oameni (cum au suferit şi până acum). Acum 3 luni, le-a dat foc la magazin (care de fapt era o cameră a casei părinţilor lor)...şi mama era abia operată...nu se putea deplasa oricum. A furat, a fost trimis acasă din nu ştiu ce ţară că tot din-astea făcea. Eu am încercat cât am putut, împreună cu familia să liniştim apele. Însă în momentul în care organele competente nu i-au dat nicio speranţă că lucrurile se vor rezolva în vreun fel spunând ca el- copilul nu aparţine nimănui şi ca nimeni nu răspunde pt el; în acel context din păcate a cedat. Sunt multe de spus, acum toţi cei "din familia" copilului, care nu-l recunoşteau până acum, acum se dau la televizor plângând. El o să fie pedepsit pentru faptă. Mai mult....Dumnezeu cu mila pt fiecare dintre noi. Iertaţi-mă pentru că nu am putut face mai mult!”, a mai comentat preotul Ştefan Iulian.