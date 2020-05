Buzatu reiterează că nu are încredere în gradul de protecție al măștii.

„Eu nu port deloc masca, am contact cu sute, mii de persoane, nu am infectat pe nimeni și nici eu nu m-am infectat. Nu vreau să fiu co-autor la crearea psihozelor referitoare la virus”, a susținut președintele CJ Vaslui.

"Eu nu cred că masca este vreun panaceu pentru bolile care circulă prin lume. Eu am avut decenţa să păstrez distanţa necesară faţă de ceilalţi. În aceste condiţii, cei din PNL au provocat un fel de busculadă, să profereze acuzaţii, calomnii la adresa mea, aşa că le-am spus că dacă nu vor să desfăşurăm şedinţa civilizat, ar fi bine să ne batem? Nu era vorba de o opţiune reală, evident. După aceea s-au calmat lucrurile. Nu eram foarte atent dacă erau şi alţii care au purtat sau nu mască. Eu susţin în continuare cu tărie opţiunea mea. I-am adresat prefectului invitaţia, dacă cunoaşte autoritatea competentă să îmi aplice o sancţiune pecuniară, să facă demersuri în acest sens. Eu cred că am fost destul de clar. Nu am obligat pe nimeni să poarte mască şi nu voi suporta niciun fel de intervenţie care să mă oblige pe mine. Nimeni nu mă poate obliga să mă prostesc. Dacă au o reglementare legală corespunzătoare şi aplicabilă mie, nu mă voi opune legii. Eu nu port deloc mască, am contact cu mii de persoane în perioada asta şi nu am infectat pe nimeni", a declarat Dumitru Buzatu, la Antena 3.

Preşedintele CJ Vaslui, împreună cu alți consilieri PSD au fost avertizați, joi, de către membrii PNL cu privire la faptul că încalcă legea, refuzând să poarte mască de protecţie în timpul ședinței. Acesta a fost momentul în care Buzatu a dat cu pumnul în masă și a susținut că nimeni nu-l poate obliga să poarte masca dacă nu dorește.

Președintele CJ Vaslui refuză cu vehemență masca: 'Nimeni nu mă poate obliga să mă prostesc și eu'