"Mi-a zis să-i plătesc în natură". Un primar din Olt s-a îndrăgostit de o angajată şi a hărţuit-o mai bine de un an

Primarul unei localități din Olt este acuzat de o angajată a instituției că a hărţuit-o mai bine de un an. Femeia susține că a fost dată afară pentru că nu a cedat avansurilor, ba mai mult, nu a mai suportat și a făcut plângere împotriva acestuia.

Coșmarul femeii a început în urmă cu mai bine de un an. Femeia susține că primarul localității Ștefan cel Mare, județul Olt, ar fi făcut o pasiune pentru ea, motiv pentru care o hărțuia constant. În repetate rânduri i-a făcut propuneri indecente.

"Hărțuirea a început acum cam un an și jumătate. Prima dată am mers la dumnealui să-mi semneze cererea de concediu și mi-a zis să-i plătesc în natură și să mă prezint în sala de ședințe. Eu am refuzat, bineînțeles. Iar de-a lungul timpului a continuat.

A început să mă pipăie, a început să mă piște, să-mi spună să mi-l fac amant, că mai bine să mă audă lumea că mă țin cu primarul, decât că mă țin cu șeful de post sau mai știu eu cine", a mărturisit femeia hărțuită.

Nu este singură femeie din localitate căreia i-ar fi făcut propuneri indecente, susțin localnicii. Mai multe femei au primit propuneri indecente, iar faptul că nu au cedat, a dus la repercursiuni cu pierderea locurilor de muncă ale lor sau apropiaților.

Conform adevărul.ro, Poliția Olt confirmă că în evidențele parchetului există o plângere înregistrată pe numele primarului din Ștefan cel Mare, fiind cercetată comiterea a doua infracțiuni.

"La data de 8 iunie a.c., la Secția nr. 3 Poliție Rurală Corabia, a fost înregistrată o plângere scrisă, înaintată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia, cu privire la faptul că o femeie, în vârstă de 48 de ani, din comuna Ștefan cel Mare, ar fi fost agresată sexual și i-ar fi fost îngrădită exercitarea unui drept de către un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din aceeași localitate. În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală și abuz în serviciu, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale", au precizat polițiștii.